Debata o franczyzie: Tylko ustawa może ukrócić systemowe patologie

Maciej Konieczny, poseł Lewicy, współzałożyciel partii Razem i członek Rady Krajowej Razem podkreślił, że franczyzobiorcy nie są dzisiaj chronieni prawnie. - Znam wiele tragicznych historii osób, które kuszone wizją wzbogacenia się i pójścia "na swoje" popadły w długi. Mówi się im, że mogą zostać przedsiębiorcami, ale już przemilcza fakt, że ponoszą wszystkie konsekwencje i ryzyka prowadzonego biznesu i tak naprawdę nie mogą o niczym decydować, bo zasady gry są już ustalone. Franczyzobiorcy są niewolnikami bez praw w tej hierarchii. Franczyzodawcy m.in. przerzucają na nich zobowiązanie podatkowe - takie rozliczenia prowadzi m.in. Żabka między sobą a franczyzobiorcami. Duże firmy wykorzystują swoją pozycję i nie ma w tej materii żadnych regulacji. Chcemy wypracować rozwiązania dla słabszej strony tej relacji. Zaangażowaliśmy się w konsultacje prowadzone przez ministerstwo sprawiedliwości, ale na razie nic konkretnego się nie wydarzyło. Na to spotkanie zaprosiliśmy stronę rządową, ale nikt się nie pojawił - powiedział poseł Lewicy.

Lewica: Chcemy gwarancji niezmienności umów

Magdalena Madzia, członkini Lewica Razem i zarządu Okręg Podbeskidzie, od trzech lat wspiera Stowarzyszenie Ajentów i Franczyzobiorców. Jej zdaniem w tym czasie do mediów przebiło się w końcu wiele historii oszukanych franczyzobiorców. - Wielkie poruszenie wywołał wywiad Jana Śpiewaka z byłą franczyzobiorczynią Żabki, Agnieszką Nowak. Od trzech lat prowadzimy rozmowy o Kodeksie Dobrych Praktyk, ale w tej chwili nie ma nawet minimalnych standardów współpracy. Chcemy rzetelnych umów, gwarancji ich niezmienności lub zmian, ale określonych prawem, a nie jednostronnie, co diametralnie zmienia warunki umowy głównej. Tylko ustawa może to zmienić - uważa Magdalena Madzia.

Prof. Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej zwrócił uwagę, że "franczyzowanie handlu" jest niekorzystnym zjawiskiem. - Z jednej strony ujednolica się oferta dla konsumenta, z drugiej - wypychane są są z rynku małe sklepy - powiedział ekspert.

Franczyzowe kości niezgody

Przedstawiciel biura rzecznika MŚP, Mikołaj Kruczyński, mówił o projekcie Kodeksu Dobrych Praktyk. Wskazał dwie kości niezgody pomiędzy stronami. - Pierwszą był tryb rozwiązywania umowy - staliśmy na stanowisku, aby okres wypowiedzenia umowy był dość krótki, zwłaszcza po stronie franczyzobiorcy. Chcieliśmy, aby to był miesiąc, franczyzobiorcy proponowali rok. W toku rozmów optowaliśmy za trzema miesiącami w przypadku franczyzobiorców oraz sześciu miesięcy dla franczyzodawcy. Ostatecznej akceptacji dla tego pomysłu nie było. Druga sporna kwestią okazał się być zakaz konkurencji. Chcieliśmy, aby franczyzobiorca mógł zmienić sieć przy zachowaniu tajemnicy współpracy, ale tu także nie wypracowaliśmy porozumienia. Naszymi pracami zainteresowało się ministerstwo sprawiedliwości, przekazaliśmy resortowi nasze wnioski - powiedział Mikołaj Kruczyński.

Zdaniem aktywisty Jana Śpiewaka, praktyki Żabki noszą znamiona kolonizacji handlu, a sieć całkowicie przerzuca odpowiedzialność za biznes na osoby prowadzące sklepy.

- Żabka nagminnie łamie także zakaz handlu w niedziele, bo w ten dzień w sklepach pracują pracownicy, a nie właściciele oraz łamie ustawę o wychowaniu w trzeźwości. W bezobsługowych Żabkach Nano sprzedaż alkoholu odbywa się bez weryfikacji wieku oraz stanu trzeźwości - wskazał Jan Śpiewak.

Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła uwagę na proceder współpracy Żabki z instytucjami zaufania publicznego. - Co Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni proponuje bezrobotnym? Franczyzę i otwieranie Żabek. Interweniowałam w tej sprawie i czekam na wyjaśnienia - mówiła posłanka.

"

Idea franczyzy nie jest zła

Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, podkreślił, że nie każda franczyza jest zła.

- Sama idea nie jest zła, ale została wypaczona. Silniejszy zyskuje kosztem słabszego. Mamy tez miękkie franczyzy, to franczyzy z ludzką twarzą. Zależało mi, żeby PiS i rząd wpisał ustawę o franczyzie w program wyborczy. Ta ustawa oczywiście nie jest doskonała. Brakuje gwarancji pracowniczych - one nie mogą być wpisane w kodeks cywilny, ale mogą być w kodeksie pracy. O to wnioskujemy, o ochronę pracowników. Warto zaznaczyć, że coraz więcej sieci się franczyzuje, więc to poważna kwestia. Nie chcemy, aby pracodawcy wykorzystywali pracowników i w ten sposób ograniczali swoje koszty. Trzeba franczyzę uczłowieczyć. Nie możemy tworzyć niewolnictwa uzależnionego od umów cywilno-prawnych. W Czechach nie ma już czeskiego handlu, rządzi pięć międzynarodowych korporacji. Nas czeka to samo, jeśli oddamy handel kapitałowi międzynarodowemu. I to on wtedy będzie ustalał ceny - uważa Alfred Bujara.

Marzena Gradecka z Kongregacji Przemysłowo-Handlowej zwróciła uwagę na konieczność zdefiniowania pojęcia franczyzy. - Ustawa byłaby wskazana, bo obecnie mamy dużo wariantów. Dziś twarda franczyza to prowadzenie sklepów na rachunek, a nie prowadzanie działalności. Żabka to ukryta forma zatrudnienia a nie franczyza, franczyzobiorcy nie mają wpływu na politykę pieniężną, asortymentową itd. Mali gracze mają dzisiaj coraz mniej szans na udany biznes, koncerny zagarniają handel. Widzimy to po naszej partnerskiej sieci drogerii, którą jako dystrybutor produktów wspieramy. Pandemia dała nam trochę tlenu, ale obecnie koszty, m.in. energii, przerastają przedsiębiorców - podsumowała.