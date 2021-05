Delikatesy Centrum w tarapatach, rusza grupa ratownicza

Problemem DC są takie typy jak "Rogala+Mądrala" którzy rozwalają organizację od środka, brak inwestycji w jakość sklepów, brak odświeżenia logo od przeszło dekady, pudrowanie starych modelów współpracy, stare wyposażenie w sklepach, brak utrzymywania standardów w sklepach w zakresie asortymentu, rozdawnictwo bonusów, organizacja promocji dla FB, a nie dla Klientów sklepów, ciągłe eksperymenty na managerach, i brak cierpliwości Zarządu oraz fakt to, że FB zawsze wie lepiej co się sprzedaje na całym Świecie. A mogło być tak pięknie.

Darek 2021-05-16 21:54:00

Luis nie zna , Luis nie umie ,Luiu nie potrafi zatrudnić człowieka , który zna się na na zarządzaniu siecią sklepów . Po prostu każdy , powtarzam każdy z zewnątrz jest mądrzejszy od niego i wie jak to poukładać !!. DC to już trup , Luis ucz się od Biernackiego (na naukę już za późno ). Te Contiga i Beny ( z "rodzina" wychodzi się najgorzej ) to już gwóźdź to waszej trumny . Wybacz , ale dwójkę tych Dyrektorów Generalnych w każdej szanującej się sieci , nie byłoby już po mc pracy (jlbau cudem przeszli rekrutację ) Zresztą jak wszystkich członków Zarządu EC.