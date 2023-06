Dlaczego warto dołączyć do ODIDO? Franczyzobiorcy zabierają głos

Sebastian Łukasik prowadzi sklep ODIDO w miejscowości Łączna, w województwie świętokrzyskim.

Jak przebiega współpraca z siecią pod zielono-pomarańczowym szyldem oraz jakie rezultaty widzi Pan po dołączeniu do marki?

Sebastian Łukasik: Współpracę z ODIDO rozpoczęliśmy w 2019 roku od nowego rozplanowania naszej placówki. Wtedy pojawiła się pierwsza reklama sklepu. I już od tego momentu zauważyliśmy efekty. Jednak dużo większe zmiany wdrożyliśmy 3 lata później, po dołączeniu do formatu Elevate. W 2022 roku zamontowaliśmy w sklepie nowe oświetlenie, reklamę zewnętrzną i pylon przy drodze. To przyciągnęło zainteresowanie nowych klientów, a w konsekwencji przyniosło wzrost obrotów w naszym sklepie - mówi .

Jakie były główne powody dołączenia do sieci?

Sebastian Łukasik: Zdecydowałem się na dołączenie do marki pod zielono-pomarańczowym szyldem głównie ze względu na model oferowanej franczyzy. Jest on bardzo przyjazny w prowadzeniu biznesu. Nadal mogę kupować u lokalnych dostawców wyroby regionalne, takie jak wędliny i nabiał. Z kolei dzięki szerokiej gamie produktów w MAKRO kupuję te, które w moim sklepie są bardzo popularne. Równie ważny dla mnie jest fakt, że pozostaję właścicielem sklepu, więc mogę samodzielnie podejmować wszelkie decyzje.

Wspomniał Pan, że wiele zmian zaszło w sklepie od momentu nawiązania współpracy z ODIDO, po dołączenie do formatu Elevate. Czy zauważył Pan zmiany dotyczące struktury klientów?

Sebastian Łukasik: Baza moich klientów bardzo się zmieniła. Nadal przychodzą do nas stali klienci, jednak po dołączeniu do sieci, a przede wszystkim dzięki reklamie i lepszej widoczności sklepu pojawiło się wielu nowych, którzy z chęcią wracają do nas ponownie.

Na jakie wsparcie mogą liczyć franczyzobiorcy należący do sieci?

Sebastian Łukasik: Od samego początku współpracy otrzymałem wsparcie od sieci. To pracownicy ODIDO zaprojektowali nam sklep od nowa i odpowiednio wyeksponowali produkty na półkach. Przyniosło to bardzo dobre rezultaty i zaowocowało zwiększeniem liczby klientów i wzrostem sprzedaży. Wziąłem też udział w szkoleniu zorganizowanym przez sieć ODIDO, po którym zdecydowałem się dołączyć do konceptu Elevate. Współpraca sprawiła, że musiałem wymienić samochód na większy, w związku ze zwiększeniem liczby oferowanych w moim sklepie produktów.

Jakie rezultaty zaobserwował Pan po dołączeniu do ODIDO?

Sebastian Łukasik: Dzięki profesjonalnej reklamie zewnętrznej zwiększyła się liczba klientów. Wzrosła średnia wartość koszyka zakupowego, co bezpośrednio wpłynęło na obroty. To również satysfakcja z prowadzenia nowoczesnego i eleganckiego sklepu. Warto podkreślić, że odpowiednia ekspozycja produktów zmieniła zwyczaje zakupowe klientów. Sprawiła, że asortyment stał się dla nich bardziej dostępny. Strzałem w dziesiątkę było także wydzielenie strefy nabiału, co spowodowało, że zanotowaliśmy 20% wzrost sprzedaży tej kategorii.

Zawoja to urokliwa wieś położona w u podnóża Babiej Góry. Miejsce to przyciąga uwagę turystów. To tam swój sklep pod szyldem ODIDO prowadzi Michał Bartyzel, który opowiedział o tym, dlaczego zdecydował się na dołączenie do sieci franczyzowej oraz jakie korzyści jego zdaniem płyną ze współpracy.

Od samego początku prowadzi Pan sklep pod szyldem ODIDO. Jakie zmiany zaobserwował Pan na przestrzeni lat?

Michał Bartyzel: Początkowo był to sklep geesów (przyp. red. pojedynczy sklep prowadzony przez Gminną Spółdzielnię). Dzięki nawiązaniu współpracy z siecią ODIDO w formacie Elevate znacznie zmienił swoje oblicze. Zyskaliśmy nowe oświetlenie oraz regały. Jednak największą zmianą było wprowadzanie strefy impulsowej, która nabrała zupełnie nowego charakteru. Wszystkie te elementy sprawiły, że nasz sklep stał się nowoczesny. Z całą pewnością doceniają to nasi klienci, chociaż na początku reorganizacja budziła w nich czasami irytację, a czasem dużo śmiechu, gdyż musieli przyzwyczaić się do zmiany układu produktów.

Michał Bartyzel, franczyzobiorca ODIDO z Zawoi, fot. mat. pras.

Co skłoniło Pana do dołączenia do sieci ODIDO?

Michał Bartyzel: Szczególnie cenię sobie model franczyzy. Mam możliwość samodzielnego podejmowania decyzji na temat wszystkich aspektów dotyczących sklepu – również w zakresie wyboru lokalnych dostawców. Oczywiście biorę pod uwagę propozycje przygotowywane przez przedstawicieli ODIDO, jednak ostateczna decyzja należy do mnie. Dzięki dołączeniu do franczyzy miękkiej oprócz fachowej pomocy i doradztwa mam również dostęp do szerokiego wyboru asortymentu w tym marek własnych. Oprócz regionalnych produktów mogę więc zaproponować naszym klientom produkty niedostępne w innych sieciach.

Wspomniał Pan o fachowej pomocy ekspertów sieci ODIDO. Czy mógłby Pan opowiedzieć, jak wygląda wsparcie marki dla franczyzobiorców?

Michał Bartyzel: Tak, jak wcześniej wspomniałem specjaliści ODIDO przygotowują różne propozycje. Dotyczą one zarówno zewnętrznego wyglądu sklepu, ułożenia półek, jak i doboru produktów. Współpraca z ODIDO zachęciła nas do wprowadzenia szeregu nowego asortymentu, do którego wcześniej byliśmy sceptycznie nastawieni, ale z czasem zauważyliśmy wzrost sprzedaży.