Dobry wrzesień Bio Planet

Sprzedaż za III kwartał 2021 r. osiągnęła 43,8 mln zł, co stanowi 1 % spadku w stosunku do sprzedaży w III kwartale 2020 r., która wyniosła 44,4 mln zł. Jest to jednocześnie wzrost o 29 % w stosunku do sprzedaży w III kwartale 2019 r., która wynosiła 33,9 mln zł.



We wrześniu spółka wprowadziła około 300 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych marek wprowadzono do oferty m. in. ekologiczne produkty dla niemowląt pod marką Biobim oraz 15 nowości pod marką własną Bio Planet.