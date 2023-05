Duże sklepy przechodzą do franczyzy. Solidarność chce nagłośnić problem

Handlowa Solidarność informuje, że 18 maja w budynku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie przy ulicy Prostej 30 odbędzie się konferencja naukowa pt. „Praca a funkcjonowanie franczyzy w Polsce”. Do udziału w wydarzeniu Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tym tematem. Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00.

Rozmowy o franczyzie w budynku Solidarności

W panelu dyskusyjnym udział wezmą m.in. prof. Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. Konrad Raczkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz mec. Szymon Topa. Obecni będą także m.in. przedstawiciele, resortu sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, Stowarzyszenia Ajentów i Franczyzobiorców, a także organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” działających w sieciach handlowych i bankach.

A. Bujara: Problem przekazywania coraz to większej liczby sklepów wielkopowierzchniowych w formę franczyzy

– Celem konferencji jest omówienie konsekwencji funkcjonowania franczyzy w Polsce zarówno w ujęciu mikro dla przedsiębiorców i pracowników, jak i makro, czyli dla Państwa oraz gospodarki w średniej i długofalowej perspektywie – zaznacza Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S”. Jak podkreśla przewodniczący, konferencja ma także na celu nagłośnienie problemu przekazywania coraz to większej liczby sklepów wielkopowierzchniowych w formę franczyzy oraz zmuszania w kolejnych sieciach franczyzobiorców do otwierania sklepów w niedziele i zmuszania pracowników do pracy w ten dzień. – Skutkuje to utratą członków w sklepach przekazywanych do nowego podmiotu i jest jedną z form obchodzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele – dodaje Alfred Bujara. Jak podkreśla, problem przechodzenia w system franczyzowy coraz częściej dotyka sektor finansowy, ubezpieczenia oraz szeroko pojęte usługi.