Eurocash: 70 proc. niezależnych sklepów rozwinęło działalność w 2020 r.

Najnowszy raport Grupy Eurocash pokazuje, że spadek przychodów w 2020 r. dotknął ok. połowy małych i średnich firm, przy czym znacznie mniej odczuli go ci zrzeszeni we franczyzach.

3/4 przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu Eurocash, w czasie epidemii zdołało unowocześnić swój sklep lub wdrożyć w nim nowe pomysły biznesowe. Aż 65% respondentów zdecydowało się uruchomić nowe formy dostawy.

Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 rok to pierwsza tego typu publikacja na polskim rynku. Sporządzono go w oparciu o badanie przedsiębiorców współpracujących z Grupą w 2020 roku.

Z powodu epidemii COVID-19 większość, bo aż 72% małych i średnich firm, doświadczyło albo spadku przychodów przy wyższych lub niezmienionych kosztach, albo niezmienionych przychodów przy wyższych kosztach. Na tym tle stosunkowo dobrze wypadają właściciele niezależnych sklepów. Najnowszy raport Grupy Eurocash pokazuje, że spadek przychodów w 2020 r. dotknął ok. połowy przedsiębiorców w tej branży, przy czym znacznie mniej odczuli go ci zrzeszeni we franczyzach (41% w stosunku do 51% niezrzeszonych).

Przeczytaj także: Do grona franczyzobiorców Grupy Muszkieterów dołączy 15 kandydatów

Z pomocą przyszły innowacje

Mimo wyzwań, aż 3/4 przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu Eurocash, w czasie epidemii zdołało unowocześnić swój sklep lub wdrożyć w nim nowe pomysły biznesowe. Aż 65% respondentów zdecydowało się uruchomić nowe formy dostawy – zakupy z odbiorem w sklepie, dowozem pod drzwi lub towary sprowadzane na życzenie. Inne zmiany dotyczyły nowych kategorii produktów w asortymencie (wprowadziło je aż 50% przedsiębiorców), komunikacji z klientem (35%), działań reklamowych (33%) i aranżacji przestrzeni (32%). W blisko co 5. sklepie pojawiły się też nowe formy płatności. Nie zabrakło też decyzji „życiowych” – aż 19% przedsiębiorców otworzyło w tym okresie nowy lokal, nawiązało współpracę z siecią franczyzową albo zrealizowało znaczącą inwestycję w celu zwiększenia konkurencyjności.

Z partnerem łatwiej się rozwijać

Z raportu Eurocash wynika, że w 2020 r. odwagą dwukrotnie częściej wykazywali się właściciele sklepów franczyzowych – to oni chętniej sięgali po innowacje i podejmowali śmiałe decyzje biznesowe.

Przeczytaj także: Kolejny Spar z konceptem Bean Tree

- Procentowy udział Grupy Eurocash we wpływie na rozwój przedsiębiorczości jej klientów wynosi aż 41%. Największy wpływ, bo aż na poziomie 66%, mamy na innowacyjność przedsiębiorców, z którymi współpracujemy - mówi Pedro Martinho, Członek Zarządu Grupy Eurocash.

Grupa Eurocash z pierwszym raportem wpływu

Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 rok to pierwsza tego typu publikacja na polskim rynku. Sporządzono go w oparciu o badanie przedsiębiorców współpracujących z Grupą w 2020 roku. Większość respondentów (89%) prowadzi 1 sklep, najczęściej w Polsce centralnej i południowo-zachodniej, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców. Z Eurocash są związani najczęściej od 5 do 10 lat.