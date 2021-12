Eurocash: Coca Cola, Maspex, Pepsico, Danone wciąż oferują niższe ceny dyskontom i supermarketom

W trzecim kwartale 2021 r. Grupa Eurocash po raz kolejny sprawdziła, jak wygląda strategia dystrybucyjna i cenowa największych producentów FMCG w Polsce.

Najwięksi dostawcy: Roust, Heineken, Stock, Carlsberg, Coca Cola, Maspex, Pepsico, Danone i inni nie tylko oferują dyskontom i supermarketom – uważa Eurocash.

Producent narzuca cenę

- W sezonie świątecznym co roku obserwuje się zwiększoną rotację niektórych kategorii produktowych. W sklepach spożywczych najbardziej poszukiwane produkty to m.in. ryby i wędliny, których najlepszą ofertę znajdziemy właśnie w lokalnych sklepach. To tu przyjdzie po mięsne zapasy większość Polaków, tu także zaopatrzymy się w dobrej jakości owoce, warzywa i inne produkty świeże na święta i Sylwestra. Wygodnie byłoby tu zrobić także resztę okolicznościowych zakupów. O tym jednak ostatecznie zadecyduje cena, którą w dużej mierze narzuca właścicielowi sklepu sam producent - tłumaczy Dominik Kasperek, Dyrektor Zakupów Centralnych z Grupy Eurocash.

Dobre wyniki producentów nabiału

W lokalnych sklepach detalicznych coraz częściej taniej kupimy już m.in. produkty nabiałowe, takie jak śmietana i masło do świątecznych ciast i sosów. Pod tym względem szczególnie wyróżnia się Sobik, producent znanej i lubianej Osełki Górskiej, który dodatkowo nie różnicuje oferty dla sklepów niezależnych, dyskontów i supermarketów.

Wysoko warzywa konserwowe i przyprawy

Wśród kategorii, których dostawcy dobrze traktują sklepy niezależne, warto też wymienić m.in. warzywa konserwowe – niezbędne do przygotowania wielu tradycyjnych potraw, w tym popularnej w całym kraju sałatki jarzynowej. Dobre warunki współpracy oferują przedsiębiorcom także wybrani producenci ryżu(np. Gemini Grupe) i przypraw(Dr. Oetker). To ważne w sezonie świątecznym, w którym Polacy chętniej zaopatrują się m.in. w ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, goździki czy cynamon.

Duzi gracze wciąż na lepszej pozycji

Większość producentów wciąż jednak faworyzuje dyskonty i supermarkety. Lepszą ofertę dla centralnie zarządzanych sieci mają m.in. producenci soków, alkoholi, a w szczególności: pralin, których też przecież nie powinno zabraknąć na świątecznym stole i pod choinką. To ważne kategorie zarówno z perspektywy lokalnego przedsiębiorcy, jak i konsumenta, który w tego typu produkty lubi zaopatrywać się spontanicznie – idąc do kogoś w gości lub kupując upominki na ostatnią chwilę. Sklepy niezależne są nierówno traktowane także przez producentów majonezów.