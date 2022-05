Eurocash: Oczekiwania wobec biznesu są wysokie i wpływają na wybory konsumentów

Grupa Eurocash działa w Polsce już od 27 lat. Przez ten czas firma stała się ważnym uczestnikiem rynku handlu i partnerem dla ponad 89 tys. przedsiębiorców prowadzących sklepy w całym kraju.

Grupa ma także swój wkład w rozwój gospodarczy i społeczny – stworzyła miejsca pracy dla ponad 34 tys. osób, a ponad 10 tys. przedsiębiorców współpracuje z nią w ramach sieci franczyzowych.

Całkowita wartość pieniężna, stworzona dzięki działalności Grupy Eurocash wyniosła aż 4,1 mld zł. Szacunkowo Grupa Eurocash, m.in. poprzez sieci handlowe z nią współpracujące, dociera aż do 12,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Jak wykazał zeszłoroczny Raport Wpływu Grupy Eurocash na przedsiębiorczość jej Klientów, procentowy udział Grupy w rozwoju współpracujących z nią przedsiębiorców wynosi 41,2%. Oznacza to, że w ponad 40% właściciele sklepów zorganizowanych w ramach Grupy Eurocash rozwijają swoją przedsiębiorczość właśnie dzięki jej wsparciu (pozostałe 58% to czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja gospodarcza, środowisko prawne etc.).

Odpowiedzialność Eurocash w obliczu kryzysu

– Przez ostatnie dwa lata mierzyliśmy się z kryzysem zdrowotnym. Od 24 lutego, czyli od momentu, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, mierzymy się z bezprecedensowym w XXI wieku w Europie kryzysem humanitarnym. Oczekiwania społeczeństwa wobec biznesu w tym czasie są bardzo wysokie i wpływają na wybory konsumentów. Jestem dumny, że mogę kierować firmą, która w obliczu takiego kryzysu reaguje błyskawicznie – dodaje Paweł Surówka.

Eurocash ogranicza marnowanie żywności

Grupa Eurocash już 24 lutego podjęła szereg inicjatyw wspierających obywateli Ukrainy. Powołany został specjalny sztab kryzysowy, mający za zadanie: pomoc pracownikom z Ukrainy i ich rodzinom, koordynację pomocy humanitarnej oraz wsparcie pracowników Grupy, którzy zaangażowali się w działania pomocowe. Działania Grupy i sieci z nią zrzeszonych obejmowały także przekazywanie produktów spożywczych oraz pierwszej potrzeby, organizowanie zbiórek. Grupa Eurocash natychmiast dołączyła także do bojkotu produktów rosyjskich i białoruskich.

Firma podejmuje także szereg działań mających na celu ograniczenie marnowania jedzenia w całym swoim łańcuchu dostaw. Na ten moment wskaźnik żywności zmarnowanej w Eurocash wynosi 0,39% (co oznacza spadek w porównaniu do 0,40% w 2020 roku), zaś wskaźnik żywności uratowanej – 4,15%. Grupa współpracuje z 58 organizacjami społecznymi, którym przekazała w sumie prawie 300 ton produktów.

Akademia Umiejętności Eurocash to 148 tys. uczestników

Akademia Umiejętności Eurocash to już 148 tys. uczestników (od 2010 r.). W samym tylko 2021 r. z oferty edukacyjnej skorzystało ponad 36 tys. użytkowników. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości, jakie realizuje Grupa Eurocash, to także stypendia dla młodych w liczbie 1246, wypłacone na łączna kwotę 7,5 mln zł (od 2013 r.).