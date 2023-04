Eurocash przez Faktorię Win sprzedał 74 mln butelek wina. Teraz rozdaje wina w konkursie

Marka dostępna jest już w ponad 8 000 punktach w całej Polsce, w tym m.in. w sklepach czy restauracjach i planuje kolejne otwarcia. Z okazji urodzin Faktoria Win przygotowała też konkurs dla przedsiębiorców, w którym do wygrania są regały pełne win z całego świata.

Eurocash z konkursem dla franczyzobiorców

Faktoria Win istnieje na polskim rynku od 2013 roku. To właśnie wtedy w częstochowskim sklepie stanął pierwszy regał z tym logiem. Od tego momentu marka stale się rozwija. Dziś w całej Polsce działa już 5 739 regałów Faktorii Win, a przez 10 lat sprzedano 74 miliony butelek wina.

Faktoria Win oswoiła temat

- Jeszcze dekadę temu dobrej jakości wina kojarzyły się przede wszystkim z produktami luksusowymi, na których zna się niewielu, a umiejętność doboru odpowiedniego trunku z zaawansowaną wiedzą. Faktoria Win to zmieniła. „Oswoiła” temat wina, ułatwiła jego wybór i pokazała konsumentom, że wino nie jest produktem dla wybranych i można cieszyć się jego smakiem nie będąc somelierem - zauważa Marta Królikowska, Dyrektor Generalna Faktorii Win.

W samym minionym 2022 roku postawiono 700 nowych regałów marki. Co więcej, w sklepach, w których ze względu na wielkość powierzchni nie można postawić go w wersji pełnowymiarowej, Faktoria Win przygotowała tzw. ,,półki w półce”. Takie rozwiązanie pozwala na ekspozycję butelek również w mniejszych punktach. Zastosowano je już w 1400 lokalizacjach, co pokazuje nie tylko skalę ekspansji marki, ale również jej kreatywność i umiejętność odpowiadania na możliwości i zapotrzebowanie klientów.

Faktoria Win dostępna jest również w 1000 restauracji i hoteli. W przypadku wymienionych lokalizacji postawiono na jeszcze inne, dopasowane do ich charakterystyki rozwiązanie, czyli wineparing Na karcie trunki zostały oznaczone specjalnymi ikonami. Podpowiadają one, które wino będzie najlepiej pasowało do danego dania, a tym samym ułatwiają klientowi wybór.

Marka poszukuje nowych rozwiązań, które spełnią rosnące oczekiwania rynku

- Faktoria Win ma świetną ekspozycję produktów i łatwą nawigację. Ponadto jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy tzw. regał elektroniczny, dzięki czemu dobór wina do danej okazji nigdy nie był tak prosty. Klient po wypełnieniu krótkiej i prostej ankiety otrzymuje propozycje produktów, które spełniają te kryteria – dodaje Marta Królikowska.

Konkurs dla przedsiębiorców – do wygrania regały pełne win

Z okazji 10. jubileuszu marka przygotowała dla swoich obecnych i potencjalnych klientów specjalny konkurs: Wygraj regał pełen wina! Do wygrania jest: 10 regałów Faktorii Win wraz z produktami – dla przyszłych partnerów 10 pełnych zatowarowań regału Faktorii Win – dla obecnych partnerów. Konkurs trwa do 31 maja br.

Szczegóły na www.twojafaktoria.pl