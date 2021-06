EuroSpar zamknął się w Home Park Janki. Zastąpi go Lidl

fot. sklep EuroSPAR w HOME Park Janki zlikwidowany, fot.materiały prasowe

Sklep EuroSpar w Home Park Janki, który w połowie 2020 przeszedł rebranding ze sklepu Piotr i Paweł został zamknięty. Ze strony centrum handlowego zniknęło już logo sieci. Powierzchnia najmu to 2358 mkw. Otwarcie Lidla planowane jest za kilka miesięcy.

Podobny los spotkał sklep Piotr i Paweł, działający w Starym Browarze w Poznaniu. W lutym br. został on zlikwidowany. Podobnie lokalizacja w Galerii Metro przy ul. KEN, Home Park Targówek w Warszawie oraz w Białymstoku przy Al.1000-lecia Państwa Polskiego i Avenidzie Poznań. W Home Park Targówek od dziewięciu miesięcy trwa przygotowanie do otwarcia sklepu Lidl. Prawdopodobnie w Home Park Janki także znajdzie się Lidl

Dotychczas 45. z puli ponad 60 sklepów Piotr i Paweł, przejętych przez SPAR Group, zmieniło logo na SPAR.

Przeczytaj także: Lidl i Maspex oferują przetwory z krzywych buraków

Przychód SPAR w Polsce na koniec marca 2020 r. wyniósł 964 mln ZAR czyli ok. 250 mln zł. Strata operacyjna wyniosła ok. 70 mln złotych, a strata przed opodatkowaniem – ok. 76 mln zł. Piotr i Paweł przed restrukturyzacją generował ok. 2 mld zł rocznie.

Na koniec września 2020 SPAR miał w Polsce 219 placówek. Obecnie działa ich ponad 230. Oznacza to, że w pół roku przybyło 10 sklepów. Firma chce mieć docelowo 400 placówek w Polsce.