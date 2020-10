Excellence dywersyfikuje działalność. Oprócz soków i napojów będzie sprzedawać urządzenia do dezynfekcji

Excellence S.A. podpisała umowę o współpracy z JPBC Sp. z o.o Sp. k. w zakresie wprowadzenia do sprzedaży serii produktów, które będą wykorzystywane do dezynfekcji osobistej, w tym dostawę urządzeń do dezynfekcji, w związku z istnieniem pandemii COVID-19.

12 października informowaliśmy, że spółka Excellence podpisała umowę na dostawy wysokiej jakości testów na wykrywanie COVID-19, produkowanych w USA i charakteryzujących się wysoką skutecznością.



Excellence to jeden z największych polskich producentów syropów, soków i napojów. W ofercie posiada również linię ekologiczną „bio”, w tym syropy tradycyjne i egzotyczne, soki oraz musy. Teraz spółka chce sprowadzać ze Stanów Zjednoczonych testy na obecność Covid-19.