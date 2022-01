Fit Cake wprowadza nowy system franczyzowy – Flex

Do tej pory marka proponowała partnerom gradacyjny system modułowy. Polegał on na tym, że franczyzobiorca startował z najniższego pułapu, tj. uruchamiał pracownię produkcyjną wraz z ladą wydawczą.

Potem, w miarę rozwoju firmy mógł ją rozbudować o salę konsumpcyjną (moduł Standard) i dokupić dodatkowe, specjalne opcje menu (wariant Premium).



- W Fit Cake Flex najniższy poziom inwestycji pozostaje na pułapie 19 tys. zł. Ale teraz franczyzobiorca nie musi już piąć się stopniami w górę, tylko z dużego koszyka opcji, za dodatkową opłatą, wybiera to co mu się podoba. W ten sposób buduje biznes dokładnie skrojony pod jego potrzeby – wyjaśnia zasady nowej franczyzy jej właściciel Rafał Kościuk.

Przylegająca franczyza Fit Cake

W koszyku znajdują się takie puzzle do wyboru jak: Keto Cake, Fit śniadania, Vege lody, gwarancja terytorialna i konsumpcja. Inwestor może zdecydować na przykład, że poza opcją podstawową dobiera tylko Keto Cake. Może też postanowić, że bardziej niż na rozbudowanym menu zależy mu na ograniczeniu konkurencji. Wtedy dokupi gwarancję terytorialną.



- Nie każdy też musi otwierać lokal z salą konsumpcyjną. Powiedzmy, że ktoś ma dobrze skomunikowany punkt, ale bez kawiarnianych walorów. Udało mu się pozyskać wielu klientów, którzy kupują na wynos. To naturalne, że będzie on bardziej zainteresowany nowinkami ofertowymi niż powiększeniem i urządzeniem lokalu. Zainwestuje więc raczej w Keto menu czy Fit Śniadania – zauważa właściciel franczyzy Fit Cake. – Pandemia pokazała, że selekcja i skupienie na tym, co naprawdę przynosi nam zysk, może być kluczem do sukcesu w tych trudnych czasach. Biznes powinien być jak najbardziej dopasowany, przylegający.



Właścicieli Fit Cake do założeń nowego systemu franczyzowego doprowadziła m.in. obserwacja tego jak rozwija się submarka Keto Cake. Specjalistyczna oferta keto została wprowadzona do menu nie-cukierni w pierwszej połowie roku. Od początku wzbudzała spore zainteresowanie konsumentów. W kolejnych miesiącach krzywa sprzedaży z dnia na dzień pięła się szybciej w górę. Na początku sprzedaż keto stanowiła poniżej 20 proc. obrotów. Teraz jest to już 40 proc. Udział w zyskach podwoił się w przeciągu kliku miesięcy. Z szacunków marki wynika, że wybór odpowiednich, dopasowanych do specyfiki miejsca i klientów opcji franczyzowych Fit Cake może inwestorom wchodzącym do sieci zaoszczędzić nawet 30-40 tys zł.