Fit Cake z nową propozycją dla franczyzobiorców - kontenerowy moduł

Fit Cake w Kościanie w takiej formule ruszył 15 kwietnia.

– Największym wyzwaniem był brak odpowiedniego lokalu. Mogłam coś wynająć i włożyć gigantyczne pieniądze w remont czyjegoś lokalu, ale z pomocą właściciela sieci wymyśliliśmy całkowicie nowe rozwiązanie, jakim jest kontener - mówi Beata Michalik, franczyzobiorczyni w Kościanie, która jako pierwsza w sieci zdecydowała się nie na wynajem czy dzierżawę, ale na stworzenie lokalu od podstaw.

Kontener modułowy odpowiedzią na brak lokalizacji

Beata Michalik kupiła ziemię obok swojego miejsca zamieszkania i tam wybudowała pięciomdułowy kontener o powierzchni 90 mkw. Znajduje się w nim pełne zaplecze gastronomiczne oraz stoliki dla klientów.

– Wybór odpowiedniej lokalizacji głównie w biznesie gastronomicznym decyduje o jego dochodowości, możliwościach rozwoju, a nawet klienteli. Nawet najlepszy koncept nie zagwarantuje zysków, jeżeli lokal usytuowany jest w miejscu niekorzystnym. Koncept w Kościanie całkowicie zmienia kierunek działania i rozwoju naszej marki oraz oferuje nową przestrzeń, gdy brakuje odpowiednich lokalizacji. Roboczo nazwałem ten projekt „Big Cake”, bo to całkowity przełom – mówi Rafał Kościuk, właściciel franczyzy Fit Cake.

Nowe otwarcia na gastronomicznej mapie Polski

Franczyza Fit Cake wprowadza szereg ułatwień dla potencjalnych franczyzobiorców. Są to na przykład: wakacje inwestycyjne, pozwalające rozpocząć parce nad uruchomieniem kawiarni z półrocznym nawet poślizgiem. Sieć umożliwia rozłożenie opłat franczyzowych na raty (na dwa lata) dotacje 30-100 tys. zł , pomaga w negocjacji cen wynajmu lokalu, wreszcie, próg wejścia do sieci od 22 tys. zł.

Od początku 2023 roku otworzyły się już cztery nowe lokale. W Rzeszowie, co prawda cukiernia była, ale zmienił się jej właściciel, a wraz z nim rozszerzył się asortyment o desery, których do tej pory tam nie oferowano. Kolejne miejsca, gdzie mogą wybrać się miłośnicy bezcukrowych deserów to: Warszawa Praga Południe, Ostrołęka i wspomniany już Kościan.

Już niebawem swoje podwoje dla klientów otworzą Fit Cake w Nowej Soli, Słubicach, Wieluniu, Warszawie na Wilanowie oraz dzielnicach Ursus i Targówek, a także w Katowicach . Lada moment pierwsza niecukiernia Fit Cake ruszy w Bukareszcie. W Rumunii w ciągu pięciu lat otworzy się minimum 20 lokali.