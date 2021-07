Food Research Institute: Rosną przychody i koszty firm spożywczych

Rośnie odsetek firm spożywczych, w których opłacalność produkcji i przychody są wyższe niż rok temu lub porównywalne. Jednocześnie prawie 80 proc. przedsiębiorstw wskazuje, że ma wyższe koszty. Według Dariusza Chołosta z Food Research Institute to właśnie one będą decydować o sytuacji i nastrojach producentów żywności w kolejnych miesiącach.

Z analizy sześciu minionych edycji Indeksu FRI opracowywanego przez Food Reserach Institute wynika, że z kwartału na kwartał menedżerowie firm spożywczych są w coraz lepszych nastrojach. Większość parametrów dotyczących opłacalności produkcji i sytuacji finansowej, analizowanych w ramach badania indeksowego, pokazuje poprawę sytuacji w branży.

Na ten moment w prawie 50% firm wielkość produkcji jest wyższa a w 36% firm porównywalna niż 12 miesięcy temu. W lutym tego roku wyniki były na poziomie odpowiednio 46% i 34%. Obecnie w 15% przedsiębiorstw produkcja jest mniejsza niż rok temu (w lutym było to 22%). Rośnie również odsetek firm, które mają w stosunku do poprzedniego roku wyższe lub porównywalne przychody. 40% ma przychody wyższe (vs. 36% w lutym) a 42% – porównywalne (vs. 43% w lutym).

– Sytuacja się ustabilizowała, menedżerowie są skupieni na przyszłości. Jeśli pamięć o pandemii pozostała w firmach, to raczej tylko w formie planów rozwojowych, uwzględniających postpandemiczne oczekiwania konsumentów – mówi Dariusz Chołost, general manager w Food Research Institute.

Na wysokich obrotach

Fakt przejściowego szoku pandemii i bardzo szybkiego powrotu do normalnego, dynamicznego trybu działania branży spożywczej, potwierdza Wiktor Kowalski, szef działu marketingu Dan Cake. – Kategoria piekarniczo-cukiernicza od początku należała do tych, z którymi pandemia obeszła się łagodnie. Po chwilowym zachwianiu sytuacji między marcem a czerwcem 2020 r., nastąpiła zdecydowana poprawa – mówi Wiktor Kowalski.

Jak potwierdza Wiktor Kowalski, pandemia zmieniła oczekiwania konsumentów w segmencie pieczywa cukierniczego. Dotyczy to przede wszystkim kategorii ciast pakowanych i produktów deserowych. – Oczekiwania idą w kierunku krótkich składów, rzemieślniczego charakteru i wyglądu oraz mniejszych gramatur. Mamy ambitne plany, aby rozwijać ofertę w tej grupie asortymentowej i podtrzymujemy założenie wzrostu przychodów. Według nas sytuacja po pandemii będzie wymagać od producentów żywności bardziej intensywnej pracy nad innowacjami – mówi Wiktor Kowalski.

Koszty – to będzie języczek u wagi