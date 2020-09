FoodCare przedłuża współpracę z FM Logistic

FM Logistic CE i firma FoodCare podjęły decyzję o podpisaniu długoterminowego kontraktu i przedłużeniu współpracy. Operator świadczy usługi logistyczne z zakresu magazynowania i transportu na rzecz producenta już od 2006. Obecna umowa obejmująca dotychczasową obsługę logistyczną wzbogacona została o usługi transportu drobnicowego z magazynów i fabryk klienta.

FM Logistic CE nadal będzie prowadził magazyn dla FoodCare na swojej platformie logistycznej w Będzinie na Śląsku i stąd, tak jak dotychczas, będzie realizowana dystrybucja. Nowy element kontraktu to dystrybucja drobnicowa z dwóch fabryk w Zabierzowie i Niepołomicach oraz magazynu klienta w Kokotowie bezpośrednio do odbiorców końcowych. Będzie ona prowadzona w ramach dostaw 24h.

Na przestrzeni lat kilkakrotnie zmieniała się lokalizacja magazynu prowadzonego przez FM Logistic CE dla producenta. Pierwszy magazyn mieścił się w Chorzowie, skąd w 2013 roku został transferowany na platformę logistyczną operatora w Olszowej. W 2018 roku natomiast miał miejsce kolejny transfer do obecnej lokalizacji w Będzinie, gdzie składowanych jest do 17 tysięcy palet producenta. Obie przeprowadzki były podyktowane usprawnieniem oraz optymalizacją procesów i odbyły się bez zatrzymania dystrybucji.

Firma FoodCare w swoim portfolio posiada najsilniejsze marki FMCG w Polsce: Black, N-Gine, 4move, Frugo, Gellwe, Fitella, Ostromecko. Foodcare co roku wprowadza na rynek kilkadziesiąt nowości odpowiadających na najważniejsze trendy rynkowe i konsumenckie. Produkty FoodCare eksportowane są do ponad 50 krajów, a roczny obrót to ponad 160 mln eur. Spółka posiada trzy nowoczesne fabryki oraz zatrudnia ok. 1000 pracowników.