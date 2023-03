FoodWell zmniejszy koszty zużycia energii

FoodWell inwestuje w fotowoltaikę

Pod koniec minionego roku podpisaliśmy umowę z FoodWell, która przewiduje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1000 kWp w zakładzie w Janowie Podlaskim. Teraz rozszerzamy zakres wykonywanych prac w FoodWell i rozpoczynamy proces wymiany oświetlenia na LED. Dzięki temu lider na rynku bakalii oraz zdrowych batonów istotnie zmniejszy zużycie energii – mówi Zbigniew Prokopowicz, prezes i współzałożyciel Luneos.

FoodWell oszczędza energię

Modernizując oświetlenie na LED FoodWell zmniejszy roczne zużycie energii elektrycznej o ponad 512 MWh, z poziomu ponad 672 MWh rocznie, do poziomu około 160 MWh. Po dokonaniu wymiany oświetlenia moc urządzeń zmniejszy się do ok. 43 tys. W rocznie, z ponad 143 tys. W pobieranych przez urządzenia przed modernizacją.

Konieczność modernizacji oświetlenia

Dotychczas modernizacja oświetlenia na LED w przedsiębiorstwie miała głównie korzyści ekologiczne i finansowe (tj. zmniejszenie rachunków za energię). W 2023 r. doszedł kolejny argument – legislacyjny. Wymiana oświetlenia już niedługo będzie obowiązkowa.

Świetlówki T8 i T5 to jedne z najpopularniejszych źródeł światła. Są one stosowane m.in. w halach produkcyjnych, centrach logistycznych, biurach, a także budynkach użyteczności publicznej. Jednak z uwagi choćby na fakt, że popularne świetlówki zawierają rtęć, a także są energochłonne, wprowadzono zakaz ich używania. Zmiany m.in. w dyrektywach RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances), które mają ograniczać używanie ryzykownych dla środowiska substancji, spowodowały, że koniec stosowania tych typów świetlówek będzie obowiązywać od 25 sierpnia 2023 r. Świetlówki T8 i T5 będą wycofywane jednocześnie. W bieżącym roku wycofane zostaną także świetlówki kompaktowe (CFL) – wyjaśnia Łukasz Całka, Director of LED Product House w Luneos.