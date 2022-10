Franczyza Żabki: Sklepu nie można otworzyć we własnym lokalu

Przychód franczyzobiorcy osiągany jest poprzez marżę będącą różnicą między ceną zakupu towaru (skorygowaną o przyznane rabaty zakupowe) a ceną sprzedaży towaru do klienta.

Sklepy Żabka prowadzone są przez franczyzobiorców w oparciu o umowę współpracy, którą każdy przedsiębiorca podpisuje ze spółką Żabka Polska Sp. z o.o. Na jej mocy Żabka przekazuje franczyzobiorcy umeblowany i w pełni wyposażony sklep, opiekę logistyczną oraz wsparcie marketingowe. Osoby prowadzące sklepy sieci Żabka otrzymują pełen zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nowoczesnego zarządzania sklepem.

Kto może zostać franczyzobiorcą sklepu Żabka?

Żabka jest dość elastyczna w tym zakresie - podaje, że franczyzobiorcą sklepu może zostać osoba, która jest przedsiębiorcza, gotowa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pomyślnie przejdzie proces rekrutacji i szkoleń. O pozytywnym rezultacie rekrutacji decydują indywidualne predyspozycje kandydata do pracy w handlu, silna motywacja oraz umiejętności interpersonalne.

Ile kosztuje franczyza Żabki?

Każdy franczyzobiorca otrzymuje umeblowany i wyposażony sklep pod szyldem Żabki. Spółka Żabka Polska pokrywa koszty inwestycyjne związane z otwarciem sklepu - adaptację lokalu i dostawy towarów do sklepu. W celu otwarcia sklepu franczyzobiorca ponosi opłatę za przystąpienie do sieci w wysokości 1 000 zł netto, ponosi koszt zakupu kasy fiskalnej, zobowiązany jest dokonać opłaty za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pokryć koszt zaopatrzenia sklepu w towary regionalne (m.in. warzywa, owoce, pieczywo). Sieć podaje, że w sumie koszty zamykają się w kwocie ok. 5 000 zł.

Na stanowisko franczyzobiorcy można aplikować poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie www.zabka.pl w zakładce Franczyza -> Dołącz do nas. Można też zadzwonić pod nr telefonu 800 207 208 lub napisać maila na franczyza@zabka.pl.

Jak wygląda proces rekrutacji na stanowisko franczyzobiorcy Żabki?

W firmie Żabka Polska obowiązuje model 5 kroków do otwarcia własnego biznesu.

1. I rozmowa rekrutacyjna

Poznanie Kandydata, przedstawienie zasad współpracy oraz założeń, celów i misji firmy, sprawdzenie możliwości nawiązania współpracy

2. II rozmowa rekrutacyjna

Odpowiedź na szczegółowe pytania kandydata dotyczące współpracy

Określenie preferencji / możliwości kandydata do lokalizacji do przejęcia

3. Przygotowanie do nawiązania współpracy

Szkolenie praktyczne w sklepie szkoleniowym 11 dni

Przygotowanie dokumentów do podpisania umowy współpracy

Przygotowanie przez kandydata sklepu do otwarcia (rozłożenie towaru, złożenie wniosków o koncesję)

4. Nawiązanie współpracy

Zarejestrowanie działalności gospodarczej

Podpisanie umowy

Przygotowanie przez kandydata sklepu do otwarcia (rozłożenie towaru, złożenie wniosków o koncesję)

5. Otwarcie sklepu

Czy franczyzobiorca może prowadzić sklep Żabka we własnym lokalu?

Zgodnie z zasadami to spółka Żabka Polska wskazuje lokal handlowy, w którym franczyzobiorca będzie prowadzić sklep Żabka. Franczyzobiorca nie może być właścicielem lokalu, w którym prowadzi działalność – sklep Żabka. Firma podkreśla jednak, że jest otwarta na sugestie związane z lokalizacją.

Franczyza z Żabką - za każdy sklep odpowiada jeden franczyzobiorca

Czy franczyzobiorcą jednego sklepu może zostać dwóch lub więcej franczyzobiorców? Zgodnie z polityką Spółki Żabka Polska Sp. z o.o. za każdy sklep odpowiada jeden Franczyzobiorca.

Czy obcokrajowiec może zostać franczyzobiorcą Żabki?

Zgodnie z zasadami spółki, kandydat, który nie posiada obywatelstwa polskiego i pochodzi z kraju nienależącego do UE jest weryfikowany na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy, lub ważnej Karty Polaka z wizą i wnioskiem o wydanie karty pobytu.

Franczyzobiorcą może zostać każdy, kto zgodnie z polskim prawem może założyć jednoosobową działalność gospodarczą oraz płynnie posługuje się językiem polskim. Osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa powinny przedstawić dwóch poręczycieli, opcjonalnie jednego poręczyciela i kaucję w wysokości 25 tys. zł.

Założycielem sieci Żabka w 1998 roku był Mariusz Świtalski. Żabka ma ponad 8300 sklepów. Rozwija się na zasadzie franczyzy. Sieć chce otwierać 1000 sklepów rocznie.