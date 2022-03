Franczyzobiorca Bricomarché otworzył sklep w Głubczycach

Supermarket zlokalizowany w Głubczycach zaproponuje miejscowym klientom produkty z kategorii dom i ogród w atrakcyjnych cenach. Z okazji otwarcia zaplanowano liczne konkursy z nagrodami, darmowe upominki, artykuły w promocyjnych cenach, a także animacje dla najmłodszych.

Grupa Muszkieterów zrzesza już prawie 500 przedsiębiorców, którzy z sukcesem otwierają kolejne sklepy. Nowy sklep przy ulicy Oświęcimskiej 24 w Głubczycach jest pierwszym Bricomarché w mieście.

Lokalny biznes

– Bez wątpienia w okolicy brakowało atrakcyjnej oferty budowlano-wnętrzarskiej. Dzięki nowemu otwarciu możemy zapewnić lokalnej społeczności dostęp do atrakcyjnych produktów do domu i ogrodu, wygodę codziennych zakupów, a także, co ważne, nowe miejsca pracy oraz dodatkowe korzyści płynące z akcji społecznych organizowanych dla otoczenia lokalnego – stwierdzają Ewa i Rafał Grzywaczowie, właściciele sklepu Bricomarché w Głubczycach, którzy z Muszkieterami współpracują już od ponad 20 lat. Z sukcesem zarządzają innymi punktami sprzedaży Grupy – w Głuchołazach i Ząbkowicach Śląskich, gdzie poza sklepem prowadzą również stację paliw Intermarché. Jeszcze w tym roku przedsiębiorcy otworzą kolejne placówki Bricomarché w Nysie oraz Lubrzy pod Prudnikiem.

Sklep w Głubczycach oferuje klientom ponad 30 tys. produktów w aż pięciu obszarach: artykuły budowlane, ogród, majsterkowanie, dekoracja i gospodarstwo domowe. Dodatkowo, klienci znajdą w supermarkecie artykuły od lokalnych dostawców.

Bricomarché w Głubczycach można odwiedzać od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 19.00 i w niedziele handlowe od 10.00 do 18.00. Klienci mogą zrobić zakupy na powierzchni prawie 2000 mkw., a obok głównej części zakupowej usytuowano ogród o powierzchni 400 mkw. i 750-metrową wiatę budowlaną.