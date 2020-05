Franczyzobiorca przejmuje Gorąco Polecam Nowakowski. NATA BREAD zainwestuje 15 mln zł w piekarnie i lunchownie

Bartłomiej Rychcik fot. materiały prasowe

Marka Gorąco Polecam Nowakowski zmieniła właściciela – dołączyła do grupy piekarniczo-cukierniczej ENATA BREAD. Grupa zapowiada inwestycje na poziomie 15 mln zł, wzrost liczby lokali z 30 do 50 i zatrudnienia z 150 do 300 osób w perspektywie 2-3 lat.

Prezesem ENATA BREAD został Bartłomiej Rychcik, do niedawna franczyzobiorca Gorąco Polecam. Wyniki lokali franczyzowych Rychcika pozwoliły mu na przejęcie praw do marki.

ENATA BREAD tworzą dwie istniejące marki – Bakery (rzemieślniczy koncept stworzony przez Rychcika) i Gorąco Polecam oraz jedna powstająca marka – Bread & Juice. W sumie to ponad 30 lokali w Warszawie, Trójmieście i Krakowie.

ENATA BREAD ma ambitne plany – w ciągu 2-3 lat zainwestuje 15 mln PLN w nowe lokale w i poza Warszawą (np. we Wrocławiu i Gdańsku). W 2023 toku grupa powinna dysponować ponad 50 lokalami w różnych częściach Polski – zatrudnienie wzrośnie o 100% (do 300 pracowników).

„ENATA BREAD chce zająć się tworzeniem konceptów – lokali gastronomicznych, które zmieniają oblicza miast i miejsc kreując niepowtarzalną i przyjazną atmosferę.

Rychcik znany jest z rzemieślniczego konceptu Bakery w Wilanowie, który bazuje na wypiekach z naturalnego zakwasu

Kolejny lokal pod marką Bakery powstanie w Browarach Warszawskich. Będzie to lunchownia, w której podstawowym produktem będzie tradycyjne pieczywo – bez polepszaczy i sztucznych dodatków.

„W planach ENATA BREAD jest z jednej strony rozwój istniejących konceptów, w tym zwiększenie liczby lokali, z drugiej zaś stworzenie zupełnie nowych – także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie produkcji, logistyki, zarządzania i sprzedaży" – tłumaczy Rychcik.

Marka Gorąco Polecam zyskała nie tylko nowego właściciela, ale również nowy design lokali. Na warszawskim Mokotowie (przy ulicy Marynarskiej) powstała piekarnia Gorąco Polecam w odświeżonej odsłonie – z nowym menu, z otwartą kuchnią, z miejscami dla klientów, z awangardową architekturą.