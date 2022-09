Franczyzobiorca SPAR: Każda sieć franczyzowa rośnie w siłę kiedy więcej wspólnie kupuje

Współpraca ze SPAR to duże możliwości dialogu, stosunkowo duża swoboda zakupowa i niespotykane na polskim rynku franczyzowym korzyści w postaci bonusów za zakupy. W takich konceptach najważniejszym jest zrozumienie źródeł płynących korzyści, nastawienie na współpracę i dialog w celu osiągania wspólnego sukcesu i eliminowania pojawiających się ewentualnych utrudnień - wskazuje Krzysztof Kirow.

To co zawsze rekomenduję wszystkim funkcjonującym w organizacjach wielooddziałowych, kiedy jest chęć wspólnego sukcesu. Taką współpracę należy traktować jak partnerski związek - największe sukcesy odniesiemy razem. Każda sieć franczyzowa rośnie w siłę kiedy więcej wspólnie kupuje. W SPAR określa się to mianem lojalności zakupowej, która powinna oscylować wokół 70%. Jeżeli tą zasadę rozumieją partnerzy czyli właściciele sklepów i centrala zakupów SPAR to wspólnie zbudujemy organizację liczącą się na polskim rynku detalicznym i będziemy mogli osiągać jeszcze większe korzyści z tej synergii. To duże wyzwanie i jedyna droga do sukcesu, więc należy wykonywać coraz większy wysiłek w zakresie dopasowania asortymentu dostarczanego przez SPAR do potrzeb sklepów i dbać o wysoką jakość serwisu świadczonych dostaw. Takie działania w prostej linii przełożą się na wielkości zakupów przez sklepy. SPAR to sieć sklepów w trzech formatach, więc powyższy serwis to niełatwe zadanie, utrudniane dodatkowo przez regionalizacje produktowe - uważa Kirow.



Polski rynek detaliczny zdominowany jest przez sieci dyskontowe. Wielokrotnie oznacza to niską cenę za adekwatną jakość. Dla mnie marka SPAR to na dziś jedyna tak duża sieć jednoznacznie komunikująca propozycje produktowe dobrej lub wysokiej jakości. W takim kierunku chcę rozwijać swoje sklepy, oferując klientowi wielokrotnie produkty, jakich w sklepach dyskontowych nie kupią, od lokalnych producentów, wysokiej jakości za przystępne ceny. Chce aby klienci w moich sklepach mieli przestrzeń na spokojne zakupy, wybór tylko w dobrej lub wysokiej jakości produktów oraz wsparcie miłych pracowników, kiedy tego potrzebują. Ponadto chcę zaproponować klientom unikatowy wystrój swoich sklepów, aby przebywanie w nich dawało jak najwięcej pozytywnych doznań. Jeżeli konsumenci docenią to swoimi zakupami w sklepach to takich sklepów będę oferował coraz więcej - wyjaśnia Krzysztof Kirow.



- Konsumenci w ofercie sklepów SPAR doceniają produkty marki sieci. To dobra jakość za przystępną cenę. Oczywiście w tym zakresie jeszcze jest dużo pracy aby poszerzać ofertę asortymentową marki SPAR i w każdej kategorii oferować klientom produkty własne Tu potrzebny jest dialog partnerów z centralą, aby mieć tylko skuteczne wybory. Zachęcam do podróżowania po Polsce i świecie, podglądania innych właścicieli sklepów w realizacji ich pomysłów i ciągłego udoskonalania własnego projektu na "ulubiony sklep" - podsumowuje Kirow.