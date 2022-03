Franczyzobiorca z Rosji „odmówił” zamknięcia lokali Burger King

Restaurant Brands International Inc., globalny franczyzodawca marki Burger King, wskazał, że do wyegzekwowania swoich żądań w ramach umowy z franczyzobiorcą, Alexandrem Kołobowem, potrzebowałby pomocy rosyjskiego rządu, ale "wiemy, że to się nie stanie w najbliższym czasie". Taką informację przekazał prezes sieci w liście do pracowników.