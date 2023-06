Franczyzowa sieć otworzyła 10 nowych lokali w ciągu miesiąca

Fit Cake w kolejnych miastach

Miasta, w których Fit Cake zyskało nowe lokale to: Słubice, Chojnice, Wilanów, Katowice Śródmieście, Olkusz, Kościan oraz Warszawa Targówek. Ponadto, jeszcze przed końcem czerwca, Fit Cake planuje otwarcia kolejnych lokali w Nowej Soli, Wieluniu oraz pierwszy lokal w Hiszpanii.

- Rekordowe otwarcia lokalnych franczyz Fit Cake są dowodem na rosnące zainteresowanie naszymi bezglutenowymi i bezcukrowymi produktami - powiedział Rafał Kościuk, właściciel sieci.

Fit Cake pojawia się w nowych lokalizacjach, fot. mat. pras.

Bazując na dotychczasowych osiągnięciach, sieć wytyczyła sobie „Wielki Włochaty Cel” - wieloletnią strategię, biorącą pod uwagę różne ryzyka i kryzysy, które mogą wywrócić rynek.

Fit Cake myśli o rozwoju w długoterminowej perspektywie

Fit Cake opracował taką strategię na lata 2023 – 2030, dzieląc ten okres na dwa etapy. Pierwszy do roku 2026 ma przynieść sieci 150 nowych lokali. Jeśli to się uda, marka uważa, że do 2030 roku jest w stanie powiększyć liczbę franczyz do 300, z czego 10 proc. to będą punkty zagraniczne.

- Myślimy o nim nie tylko w kontekście skalowania biznesu. Naszym zamierzeniem jest osiągnięcie jak największej kompletności – mówi Rafał Kościuk. - Oczywiście chcemy pomnożyć liczbę lokali, ale też rozwijać i popularyzować bezcukrowe menu, edukować konsumentów i siebie, elastycznie dopasowywać nasze struktury do nowych warunków rynkowych, a przede wszystkim nie tracić smaku. Staramy się być zmianą, którą chcielibyśmy widzieć na całym świecie. Jak na razie jesteśmy na dobrej drodze. Nasze desery dostępne są na Malcie, Rumunii, za chwilę w Hiszpanii i w innych państwach.

Franczyza Fit Cake nie zamierza zwalniać tempa i komunikuje o kolejnych otwarciach planowanych na lipiec. Wśród nich są: Radom (ponowne otwarcie), Ursus (ponowne otwarcie), Słupsk (otwarcie) oraz kolejny lokal w Płocku.