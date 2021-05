Franczyzowe sklepy PSB Mrówka zmieniają szyld na Hipper.pl

WRI będzie rozwijać markę HIPPER.Pl, fot. mat. pras.

WRI przeprowadza rebranding i remodeling sklepów franczyzowych PSB Mrówka i stawia na własną markę HIPPER.pl.

Firma WRI odchodzi z grupy PSB Mrówka i skupia się na własnej marce marketów budowlanych HIPPER.pl

Aktualnie WRI prowadzi 7 sklepów franczyzowych

Są to markety budowlane PSB Mrówka w Koziegłowach (ul. Poznańska 48); Nakle nad Notecią (ul. Poznańska 20); Osiu (ul. Dworcowa 9e); Środzie Wielkopolskiej (ul. Berwińskiego 1); Szubinie (ul. Pałucka 1); Świnoujściu (ul. Karsiborska 6) oraz Witkowie (ul. Kosynierów Miłosławskich 25).

W planach firmy jest przebudowa wszystkich obiektów na sklepy pod szyldem HIPPER.pl, dzięki czemu mieszkańcy tych miejscowości nadal będą mogli korzystać z szerokiego asortymentu akcesoriów remontowo-budowlanych.

Przeczytaj także: OBI szczepi i dodatkowo daje dzień wolny zaszczepionym

Pierwszy market budowlany pod szyldem HIPPER.pl powstał w Zelowie – miejscowości w województwie łódzkim, której mieszkańcy od 24 kwietnia mogą zaopatrzyć się w akcesoria, narzędzia i dekoracje do domu i ogrodu.

Więcej placówek HIPPER.PL i sklep internetowy

WRI zapowiada, że do końca 2021 roku na mapie Polski pojawi się 10 marketów budowlanych pod szyldem HIPPER.pl.

Przeczytaj także: Castorama zaszczepiła pierwszych pracowników

– To wyzwanie, ale kto nie lubi wyzwań. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu biznesu pozwala na odważne kroki w kwestii remodelingu i rebrandingu posiadanych sklepów oraz w podejmowaniu decyzji o otwieraniu kolejnych pod własną marką. Chcemy zaproponować coś nowego, dlatego aktualne sklepy przebudujemy i zaaranżujemy tak, aby odpowiadały potrzebom rynku, który cały czas się zmienia. A to przede wszystkim szybsze i łatwiejsze zakupy, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów, dostępność dla mieszkańców mniejszych miejscowości oraz nowoczesne formy zakupowe – mówi prezes zarządu WRI, Klaudiusz Winkiel.

To wszystko firma chce osiągnąć dzięki wprowadzeniu między innymi kas samoobsługowych, własnych aranżacji w sklepach i rozwiązań, które na co dzień ułatwiają pracownikom obsługę klientów. Co więcej, WRI planuje latem tego roku otwarcie sklepu internetowego, którego oferta z czasem pokryje się z ofertą sklepów stacjonarnych.