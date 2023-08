Franczyzowy Fit Cake prowadzi rozmowy w Irlandii, Francji, USA i Dubaju

Franczyzobiorczyni z Hiszpanii, zdecydowała się na założenie nie-cukierni FIT CAKE zainspirowana zdrowym stylem życia i ofertą alternatywnych deserów dla osób z nietolerancją glutenu. Jej przygoda z marką rozpoczęła się kilka lat temu, gdy przypadkowo natrafiła na kawiarnię w Białymstoku, a oferowane tam ciasto spełniło wszystkie wymagania diety córki Victorii, która cierpi na celiakię.

– Pomysł na własny biznes z marką, która oferuje zdrowe słodycze towarzyszył mi od zawsze. Już po pierwszej wizycie w białostockim lokalu wiedziałam, że kiedyś otworzę Fit Cake w Hiszpanii – mówi. – Dziś już wiem, że był to strzał w dziesiątkę.

Fit Cake w Hiszpanii

W odpowiedzi na jej niezwykłe zaangażowanie i nieustępliwą determinację, Rafał Kościuk, założyciel i właściciel marki, nawiązał owocną współpracę z Panią Izą, której efektem było podpisanie umowy i otwarcie drzwi Fit Cake w Hiszpanii.

- To dla nas ogromny zaszczyt móc współpracować z tak utalentowanymi i pasjonującymi ludźmi – mówi. – Zachęcam wszystkich Polaków mieszkających za granicą, którzy marzą o własnym biznesie opartym na zdrowym jedzeniu, do dołączenia do naszej franczyzy. Dzięki wsparciu i zaufaniu, jakim nas obdarzacie, możemy razem zmieniać świat na zdrowsze i bardziej smaczne miejsce!

Franczyza Fit Cake wyznaczyła ambitne cele na lata 2023-2030, dzieląc ten okres na dwa etapy. Pierwszy etap, obejmujący okres do roku 2026, zakłada otwarcie 150 nowych lokali w sieci. Marka jest pewna, że jeśli to osiągnie, może podwoić liczbę franczyz do 300 do roku 2030, z czego 10% stanowić będą punkty zagraniczne.

Rafał Kościuk, właściciel marki, podkreśla, że strategia franczyzy Fit Cake nie opiera się jedynie na skalowaniu biznesu, ale dąży do osiągnięcia maksymalnej kompletności. Oznacza to, że oprócz zwiększenia liczby lokali, marka skupia się na rozwijaniu i promowaniu swojego bezcukrowego menu, ciągłym edukowaniu konsumentów i siebie, a także elastycznym dostosowywaniu struktur do nowych warunków rynkowych, niezmiennie dbając o zachowanie doskonałego smaku swoich produktów.

Franczyza na rynach zagranicznych

Marka kontynuuje ekspansję na zagraniczne rynki, zachęcając Polaków mieszkających za granicą do rozpoczęcia własnego biznesu z Fit Cake'em. Recepta na sukces to jakość, innowacyjność i zaangażowanie, co przyciąga zarówno klientów, jak i potencjalnych franczyzobiorców.

- Kolejnymi etapami ekspansji Fit Cake są Niemcy gdzie pozyskaliśmy master franczyzobiorcę i Austria. Prowadzimy też rozmowy w Irlandii, Francji, USA i Dubaju. Dążenie do ekspansji i rozwoju w różnych krajach jest dowodem na to, że Fit Cake pozostaje wierny swojej misji i celowi, jakim jest inspirowanie ludzi do zdrowszego stylu życia poprzez smaczne i wartościowe wypieki. Promowanie zdrowego żywienia na skalę światową przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale również do podnoszenia świadomości o znaczeniu dbania o własne zdrowie i dobrostan – mówi Rafał Kościuk.