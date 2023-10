Fuzja na rynku e-papierosów sfinalizowana

Fuzja na rynku Vape sfinalizowana. Powstało Fusion Labs

Po połączeniu Fusion Labs stało się wiodącym producentem w branży Vape, dostarczając swoim klientom wysokiej jakości produkty stanowiące bezpieczniejszą alternatywę dla tradycyjnego dymu papierosowego.

– Na naszych oczach realizuje się właśnie największa transformacja w całej historii wyrobów nikotynowych. Mamy dzisiaj szansę zaoferować milionom ludzi lepszą alternatywę dla tradycyjnych produktów tytoniowych i narzędzia umożliwiające im skuteczne wyjście z nałogu. W spółkach tworzących obecne Fusion Labs od prawie dziesięciu lat pracowaliśmy nad tym, by wizja ta stała się rzeczywistością. Teraz chcemy osiągnąć to wspólnymi siłami, pod jednym parasolem – mówi Cezary Wytych, CEO Fusion Labs, a wcześniej współzałożyciel Go Bears.

Go Bears i KEKOS, czyli spółki tworzące obecne Fusion Labs, dostarczały na polski rynek asortyment produkowany lokalnie. Były odpowiedzialne za większość innowacji produktowych w kanale specjalistycznym i miały znaczący wpływ na rozwój rynku e-papierosów w Polsce.

Co oferuje Fusion Labs

Pod egidą Fusion Labs wytwarzanych jest teraz siedem serii płynów do elektronicznych papierosów - dostępnych w formie koncentratu oraz klasycznego, dziesięciomililitrowego liquidu z nikotyną, bądź w wariantach opartych na solach nikotyny - Mono, Duo, Mentholove, Porn Series, Gentleman, Snowman i The Mask. Jeszcze w październiku swoją premierę na rynku będzie miała nowa marka produktowa - Klarro - będąca pierwszym projektem w całości opracowanym już przez połączony zespół Fusion Labs. W pierwszej kolejności do sprzedaży trafią trzy produkty z rodziny Klarro: Klarro POP, Klarro Jazz oraz Klarro Soul. Spółka wytwarza też produkty pod markami własnymi klientów.

– Chociaż formalnie fuzja miała miejsce prawie rok temu, to w praktyce cały proces połączenia trwał jeszcze przez kilka miesięcy. Obecnie, wypuszczając na rynek nowy produkt już jako jeden podmiot, połączenie stało się faktem – dodaje Cezary Wytych.

Spółka dysponuje zakładem produkcyjnym w Masłowie Pierwszym pod Kielcami oraz działem Badań i Rozwoju, w ramach którego prowadzi prace badawcze umożliwiające bezpieczne wprowadzanie nowatorskich produktów na rynek, przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych. Po fuzji wyodrębnione zostały także nowe działy: sprzedaży, marketingu oraz eksportu.

Fusion Labs stawia ponadto na zrównoważony rozwój, poszukując kompleksowych rozwiązań zmierzających do minimalizowania śladu węglowego elektronicznych wyrobów nikotynowych.