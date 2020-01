Gama w Nowym Targu przy nowym osiedlu mieszkaniowym

28 stycznia br. została otwarta kolejna Gama Społem Zakopane. Tym razem sklep zlokalizowany jest w Nowym Targu, na nowo powstałym osiedlu mieszkaniowym (os. Polana Szaflarska 6).

Społem Zakopane prowadzi sieć 10 sklepów spożywczych oraz CH Szymonek i II piętro w DH Granit.

Marka Gama działa na rynku od 2011 roku. PSD to spółka z Grupy Eurocash, która została powołana do współpracy ze Spółdzielniami Społem. Głównym dostawcą do sklepów spółdzielczych jest Eurocash Dystrybucja.