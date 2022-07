Geodis Poland: z Pruszkowa będziemy obsługiwać cały świat

"Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom wymagającego rynku produktów farmaceutycznych i biotechnologicznych w Polsce, GEODIS zdecydował się zainwestować w magazyn GDP w Pruszkowie pod Warszawą. Jest to doskonała baza do obsługi szpitali, klinik, gabinetów lekarskich i pacjentów, różnego rodzaju lekami, z których część wymaga przechowywania i wysyłki w zakresie 2-8 stopni Celsjusza. Z Pruszkowa będziemy również obsługiwać przesyłki lotnicze i morskie w kontrolowanej temperaturze dla naszych klientów na całym świecie" - powiedział Thomas Kraus, President & CEO GEODIS North, East and Central Europe.