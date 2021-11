Global Cosmed inwestuje miliony euro w zwiększenie wydajności produkcji

Zakupione linie uznanych producentów, takich jak Breitner, Bluhm, Bünder & Schmitt, ETT, Berning, już w I kwartale 2022 roku mają produkować asortyment dla czołowych sieci handlowych w Polsce i Niemczech.

W praktyce maszyny pozwolą m.in. na produkcję różnorodnych produktów w folii termokurczliwej lub z etykietą, zapakowanych „miksów produktowych” (np.: różnorodnych wariantów zapachowych), będą jeszcze bardziej precyzyjne, zarówno pod względem dozowania jak i np.: pozycjonowania etykiety. Stosowane już dziś surowe kryteria jakości zostaną jeszcze wzmocnione dodatkowymi, wizyjnymi elementami kontroli jakości w całym

procesie (zapewnienie najwyższej powtarzalności produktu).

Poprawa wydajności

- Nasze inwestycje idą krok w krok z trendami rynkowymi, oczekiwaniami konsumentów i sieci handlowych. Spodziewają się oni ciągłości dostaw, zmniejszania wpływu na środowisko a jednocześnie asortymentu odpowiadającego różnym potrzebom ostatecznego użytkownika. Nie na wszystko mamy wpływ (tj. pędzące w górę ceny surowców). Mimo to słuchamy tych potrzeb i realizujemy kolejne zakupy parku maszynowego by dać konkretny, namacalny dowód na ciągłe udoskonalenia wdrażane na rzecz utrzymania i rozwoju kontraktów - skomentowała Magdalena Mielimonka, wiceprezes zarządu Global Cosmed S.A..



Global Cosmed od początku roku wprowadza kolejne elementy strategii wzrostu poprzez rozwój własnych brandów. Po udoskonaleniu składu produktów, marketingowym relaunchu marek Sofin, Apart, Bobini czy lidera rynku udrożniaczy - Kreta, widać nacisk na zwiększenie efektywności i wydajności.



Nadzór nad uruchomieniem produkcji będą pełnili eksperci z Niemiec.

Całość transakcji została opłacona ze środków własnych firmy.



Grupa Global Cosmed koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Bobini, Kret, Apart i Sofin, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji na rynki zagraniczne, gdzie upatrywany jest potencjał skokowego wzrostu przychodów ze sprzedaży. Spółka duże nadzieje wiąże z rozwojem swojej aktywności na rynku niemieckim, a także na terenie Azji, skupiając się przede wszystkim na Chinach oraz Korei Południowej.

Zarazem Global Cosmed S.A. nadal rozwija swoją aktywność w segmencie private label. Firma dostarcza wyroby do praktycznie wszystkich liczących się na terenie kraju i regionu graczy rynkowych, takich jak sieć Lidl czy Rossmann.