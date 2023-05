Global Cosmed nie wypłaci dywidendy. Jakie wyniki w I kwartale?

Zarząd Global Cosmed S.A. poinformował, że rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału zysku wypracowanego w roku 2022. Całość wypracowanego jednostkowego zysku netto w kwocie 5.472.659,10 zł, zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy oraz niewypłacenia dywidendy za rok 2022 - podano w komunikacie.

Przypomnijmy: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Global Cosmed w minionym roku wzrosły o 13%, do poziomu prawie 400 mln zł. Skonsolidowana EBITDA spadła do poziomu 12,6 mln zł przez znaczący wzrost kosztów surowców i materiałów (+ 24% r.r.). Spółka utrzymała dyscyplinę kosztową w pozostałych kategoriach. Wyniki finansowe zarząd ocenia jako dalekie od oczekiwań i nie odzwierciedlające potencjału Grupy.

Wyniki Global Cosmed w I kwartale 2023

Potencjał technologiczny, organizacyjny i produktowy Global Cosmed S.A. przełożył się w pierwszym kwartale 2023 roku na znaczącą poprawę wyników finansowych. Dynamiczny wzrost sprzedaży własnych marek przełożył się na 103 mln zł obrotu skonsolidowanego ze sprzedaży a osiągnięta EBITDA na poziomie 6,7 mln zł oznacza ponad trzykrotny wzrost r/r.



20% wzrost sprzedaży to efekt zaplanowanych i zrealizowanych działań w każdym z obszarów działalności. Inwestycje poczynione w re-branding naszych własnych marek przynoszą oczekiwane efekty, produkty Bobini, Apart czy Kret zdobywają coraz szersze grono konsumentów. Nowy design, udoskonalone formuły, w dużej mierze wegańskie i oparte na składnikach pochodzenia naturalnego, podane w przyjaznych dla środowiska opakowaniach to benefity, które doceniają konsumenci. Kolejnym przykładem strategicznych inwestycji jest marka Sofin, znana do tej pory głównie z płynów do płukania. Dziś Sofin to kompletna paleta detergentów posiadająca w asortymencie: kapsułki i płyny do prania, koncentraty do płukania czy też boostery zapachowe, obecne m.in. na rynkach: polskim, niemieckim, szwajcarskim, czeskim, węgierskim i ukraińskim. Potencjał marki Sofin jest jednym z filarów rozwoju, co potwierdzają wyniki sprzedaży osiągnięte w I kwartale, czyli ponad dwukrotny wzrost względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Ambicje Sofina sięgają zarówno naszych rynków macierzystych, czyli Niemiec i Polski, jak również sprzedaży eksportowej - podała spółka.