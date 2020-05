Green Factory Logistics inwestuje w nowy magazyn do obsługi procesów stokowych

– Zainicjowaliśmy akcję „Świat na zakręcie solidarni w biznesie”, w ramach której chcemy wypracować najlepsze standardy współpracy między firmami wspierające wyjście z recesji. Ważnym elementem jest zapewnienie partnerom zaplecza, które będzie skutecznie wspierać ich plany sprzedażowe – wyjaśnia Paweł Lorek, członek zarządu firmy.

Green Factory Logistics, operator logistyczny świadczący kompleksowe usługi w magazynowania, kompletacji i spedycji produktów świeżych, zdecydował się kontynuować plany rozbudowy infrastruktury. Nowa powierzchnia magazynowa zostanie oddana do użytku w czerwcu br zwiększając tym samym możliwości operacyjne w obecnej lokalizacji operatora - Błonie k/Warszawy.

– Chociaż rynek boryka się z problemami, uznaliśmy, iż działania związane z inwestycją należy kontynuować, ponieważ w ten sposób nie tylko rozwijamy swoją działalność, ale przede wszystkim wspieramy naszych klientów – mówi Paweł Lorek, członek zarządu Green Factory Logistics.

Nowy obiekt Green Factory Logistics o powierzchni 5 tys. m2 pomieści dwie oddzielne indywidualne komory chłodnicze i sześć ramp. Pozwoli to na dostosowanie obiektu do konkretnych potrzeb producentów świeżej żywności oraz kompleksową obsługę w zakresie: x-dock, którego popularność rośnie ze względu na optymalizację i charakter sektora fresh, stock – zapewniając pełną niezależność dróg procesowych, a także kompletowania i przepakowywania. Co więcej, umożliwi także produkowanie zestawów, standów promocyjnych czy miksowanie produktów przy linii. Takie przeznaczenie magazynu zapewni „przelotową” formułę funkcjonowania, przez co, przy zachowaniu niezbędnych standardów, procesy wejścia i wyjścia nie będą wzajemnie się krzyżowały. Dzięki nowej przestrzeni obecny magazyn firmy zyska na możliwościach przepustowych.

- Zakładamy, że nowy obiekt pozwoli nam na podniesienie przepustowości o 80 proc., bez utraty możliwości składowych – zapewnia Paweł Lorek. – Zwiększając możliwości magazynu, zwiększamy tym samym gwarancję zachowania jakości, terminowości, a także szybkości i skuteczności reakcji na wahania zamówień naszych klientów. Pozwoli to nam na obsługę zdecydowanie większych wolumenów niż do tej pory, zapewniając bezpieczeństwo przechowywanych produktów i pozytywny wpływ na jakość pracy – dodaje.