Green Factory większościowym udziałowcem litewskiej spółki UAB Salpronė

Spółka Green Factory została większościowym udziałowcem litewskiej firmy UAB Salpronė. Tym samym producent świeżych, mytych, paczkowanych warzyw i dań gotowych, poszerza obszar działalności o kraje bałtyckie i umacniania pozycję spółki w regionie.

UAB Salpronė to firma z okolic Kowna, która, podobnie jak Green Factory, zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem mieszanek sałat i mono warzyw.

- Firma UAB Salpronė od kilkunastu lat była partnerem handlowym jednej ze spółek działających w ramach grupy kapitałowej Green Holding, do której należy również Green Factory. Postanowiliśmy połączyć swoje siły na nowych rynkach, w myśl zasady „razem możemy więcej”. Widzimy wiele obustronnych korzyści, m.in. wymianę doświadczeń, która z pewnością zaowocuje jeszcze lepszym odpowiadaniem na potrzeby konsumentów - mówi Artur Rytel, właściciel i Prezes Zarządu Green Holding.



Przejmując zarządzanie spółką UAB Salpronė, Green Factory poszerza swój obszar działania nie tylko o Litwę, ale także o kraje nadbałtyckie tj. Łotwę i Estonię, gdzie UAB Salpronė prowadzi sprzedaż. Dla zwiększenia efektywności pracy spółka planuje unifikację procesów oraz wypracowanie jednolitych standardów we wszystkich zakładach, przy jednoczesnym poszanowaniu istniejących w poszczególnych lokalizacjach zasobów.



Green Factory to nowoczesne zakłady produkcyjne, działające na terenie Polski, Niemiec i Ukrainy. Przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż do sieci handlowych, branży HoReCa oraz na eksport. Jest również globalnym dostawcą sieci restauracji McDonald’s. W 2006 r. firma powołała do życia Fit & Easy – markę, która jako pierwsza w Polsce oferowała asortyment świeżych, umytych i pociętych warzyw oraz gotowych sałatek.

Początkowym krokiem do rozwoju w regionie był zakup fabryki Fino Verde na Ukrainie w 2019 roku. Mając fabrykę na Ukrainie i Litwie firma zyskuje również możliwość wejścia na Białoruś, zamykając tym samym plany rozwoju na Wschodzie.