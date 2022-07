Grupa BCUBE rozrośnie się w MLP Wrocław

Do grona najemców centrum MLP Wrocław dołączyła firma SPM Poland, należąca do Grupy BCUBE Poland. Operator logistyczny wynajął łącznie ponad 15 tys. m2 nowoczesnej powierzchni, z czego pierwsza gotowa hala została już oddana do użytkowania. Budowa kolejnego obiektu właśnie się rozpoczyna, a jego przekazanie planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku. Funkcję generalnego wykonawcy powierzono firmie W.P.I.P.