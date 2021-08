Grupa Muszkieterów podpisuje się pod Kodeksem Dobrych Praktyk Franczyzowych

Kodeks Dobrych Praktyk Franczyzowych powstał ze wspólnej inicjatywy przedstawicieli franczyzobiorców i franczyzodawców. Jego celem jest określenie zasad i standardów, jakimi powinny kierować się obie strony w ramach łączącej je umowy franczyzowej, a także przed jej zawarciem i bezpośrednio po jej rozwiązaniu.

Drogowskaz dla franczyzy

– Dążenie do podnoszenia standardów w zakresie franczyzy przez rynek jest dla Grupy Muszkieterów priorytetem. Dlatego byliśmy aktywnym uczestnikiem spotkań aranżowanych przez organizacje branżowe, do których należymy. Podczas prac nad Kodeksem na bieżąco dzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami wynikającymi z doświadczeń ponad 300 niezależnych, polskich przedsiębiorców – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.

Kodeks Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy dotyczy wszelkich kwestii wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w ramach tego modelu biznesowego. Określa dobre praktyki przed nawiązaniem współpracy pomiędzy stronami, tj.: sugerowane wzajemne oczekiwania, informacje, które franczyzodawca jest zobligowany przekazać przyszłemu franczyzobiorcy, czy wymagania dotyczące umowy franczyzowej.

– Zdecydowaliśmy się na sygnowanie Kodeksu Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy, ponieważ wierzymy, że przyniesie to obopólne korzyści – zarówno franczyzobiorcom, jak i franczyzodawcom. Dzięki Kodeksowi i spójnym zasadom wyznawanym przez jego sygnatariuszy, możliwy będzie dalszy właściwy rozwój modelu biznesowego, jakim jest franczyza. W konsekwencji będzie to źródłem satysfakcji z prowadzonej działalności dla obu stron umowy franczyzowej – nadmienia Bartłomiej Tarłowski, Kierownik ds. Rekrutacji i Szkoleń Franczyzobiorców w Grupie Muszkieterów, i dodaje – Kodeks stanowi ważny drogowskaz dla każdego systemu franczyzowego. Jego ogłoszenie jest ważnym punktem zwrotnym dla całej branży, ponieważ jest to pierwsze takie opracowanie w ponad 20 letniej historii współpracy w oparciu o ten model biznesowy.