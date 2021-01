Grupa Muszkieterów proponuje sklepom zakupy ze swojego magazynu lub partnerstwo

fot. Bricomarche

Grupa Muszkieterów proponuje przedsiębiorcom nowe formuły współpracy z sieciami Intermarché i Bricomarché. Trzy, nowe elastyczne modele partnerstw pozwalają zyskać m.in. usprawnienie procesów logistycznych, dostęp do szerokiej gamy produktów, a także wsparcie doświadczonych ekspertów z branży handlowej. Przykładem takiego działania jest pierwszy sklep partnerski Bricomarché w Łasku, którego właścicielka nawiązała współpracę z siecią w 2020 roku.

Muszkieterowie oferują możliwość zamawiania towarów z magazynu centralnego Grupy bez konieczności oznaczenia sklepu logotypem Intermarché czy Bricomarché. Bliższa forma współpracy wiąże się m.in. z regularnymi akcjami handlowymi i marketingowymi, w tym otrzymywaniem gazetek reklamowych Muszkieterów, a także oznaczeniem jako sklep partnerski wybranej sieci. Kolejny możliwy etap zakłada dostęp do know how Grupy, badań potencjału rynku czy wprowadzenie wizualizacji charakterystycznej dla standardowych sklepów Intermarché lub Bricomarché.

– Wdrożyliśmy projekt przyłączeń sklepów w 3 nowych formułach: Wspólne zakupy, Partnerstwo i Przyłączenie pod wspólny znak. Projekt ten jest propozycją dla placówek handlowych, które działają na rynku pod innymi szyldami lub są całkowicie niezależnie. Proponujemy przedsiębiorcom przyłączenia zarówno pojedynczych punktów handlowych, jak i całych sieci – mówi Mariusz Dudek, syrektor ds. rozwoju sieci franczyzowej Grupy Muszkieterów i dodaje – Doskonałym przykładem są 4 supermarkety zlokalizowane w Tarnowie i okolicach, które działały pod szyldem innej sieci franczyzowej.

Pierwszym przedsiębiorcą, który dołączył do Grupy Muszkieterów na nowych zasadach współpracy Sklepu Partnerskiego sieci Bricomarché, jest właścicielka sklepu typu „dom i ogród” w Łasku w województwie łódzkim, wcześniej działającego na lokalnym rynku przez 21 lat jako Metalbud. W ramach partnerstwa handlowego sklep został dodatkowo oznaczony szyldem oartnera Bricomarché.



– Podczas procesu przyłączenia mojego sklepu do sieci Bricomarché wybudowałam nową salę sprzedaży o powierzchni 800 m2, przy której jest zlokalizowany ogród zewnętrzny liczący 500 m2. Wspólnie z Grupą Muszkieterów przygotowaliśmy cały koncept oraz dobraliśmy dostawców – komentuje Ewa Krakowska, właścicielka Sklepu Partnerskiego Bricomarché w Łasku i dodaje – Zapewniamy kompleksowe wsparcie podczas budowy domu. Gwarantujemy pomoc od etapu zdobywania wszelkich niezbędnych pozwoleń, aż do wybudowania budynku w stanie deweloperskim. Podczas realizacji projektu przejmujemy całkowity kontakt z podwykonawcami. Każdorazowo oferta jest przygotowana indywidualnie dla konkretnego klienta. Wspieramy także klientów w zakresie montażu pomp ciepła czy fotowoltaiki.