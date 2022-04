Heineken dofinansowuje Grupę Żywiec

Zarząd Grupy Żywiec S.A. poinformował, że 5 kwietnia br. spółka podpisała z Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia:

- 3-letnią umowę pożyczki z limitem do wysokości 150 000 tys. zł i z terminem obowiązywania od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2025 roku,

- Aneks do umowy pożyczki z dnia 27 sierpnia 2019 roku z limitem do wysokości 400 000 tys. zł, przedłużający okres spłaty pożyczki do 29 sierpnia 2025 roku, z terminem wejścia w życie z dniem 31 sierpnia 2022 roku oraz

- Aneks do umowy pożyczki z dnia 14 lutego 2020 roku z limitem do wysokości 100 000 tys. zł przedłużający okres spłaty pożyczki do 29 sierpnia 2025 roku, z terminem wejścia w życie z dniem 31 sierpnia 2022 roku.

- Wszystkie pożyczki przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności spółki. Cena pożyczek oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Powyższe umowy pożyczek wewnątrzgrupowych wraz z umowami kredytowymi podpisanymi w dniu 29 marca 2022 roku z Bankiem Pekao S.A. oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. łącznie odzwierciedlają zmiany w strukturze finansowania dostępnego dla Grupy Żywiec S.A. i stanowią umowy znaczące ze względu na swoją łączną wartość - podano w komunikacie.