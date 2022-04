Hortimex ma inwestora i ambitne cele

Kolejna inwestycja w ramach funduszu Avallon MBO Fund III – tym razem łódzki fundusz private equity kupił w ramach transakcji M&A pakiet udziałów w spółce Hortimex specjalizującej się we wdrażaniu specjalistycznych surowców dla branży spożywczej.

Plany spółki wpisują się w rynkowe trendy – rosnące zapotrzebowanie na funkcjonalne składniki, z naciskiem na produkty naturalne i prozdrowotne, a także coraz większą popularność roślinnych zamienników mięsa.

Kolejna transakcja dokonana w ramach Avallon MBO Fund III została zrealizowana w modelu M&A – fundusz nabył cały pakiet udziałów od założyciela firmy Tomasza Kowalewskiego, a także części udziałów Mateusza Kowalewskiego i Hanny Kowalewskiej, którzy po transakcji pozostaną w roli członków zarządu spółki.

Sam wykup przedsiębiorstwa nie jest jednak jedynym celem funduszu – ideą transakcji jest tzw. buy&build, czyli dostarczenie finansowania na kolejne akwizycje i dynamiczny rozwój spółki, tak na rynku polskim, jak i w regionie CEE.

Kolejne przejęcia na horyzoncie

– W ramach przyjętej strategii M&A zakładamy akwizycje w obszarach dystrybucji, stanowiących uzupełnienie dotychczasowej działalności operacyjnej Hortimex, zarówno pod kątem ekspansji zagranicznej, nowych kategorii produktów z branży spożywczej, jak i kolejnych obsługiwanych branż – wyjaśnia Marcin Konarski, partner w Avallon MBO. – Mateusz Kowalewski jest świetnym menedżerem, z ogromną wiedzą o rynku składników spożywczych. Dzięki jego doświadczeniu będziemy mogli wspólnie konsekwentnie realizować założoną strategię rozwoju.

Hortimex to specjalistyczne przedsiębiorstwo wspierające producentów zaawansowanych składników spożywczych oraz producentów żywności.

– Tym pierwszym oferujemy wsparcie sprzedaży i dystrybucji ich produktów firmom spożywczym na rynku polskim, a także opiekę nad rozwojem i zacieśnianiem relacji biznesowych z producentami. Z kolei producentom żywności zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie opracowywania unikalnych receptur, zgodnych z najnowszymi światowymi trendami, a także dostawy funkcjonalnych surowców – mówi Mateusz Kowalewski, prezes zarządu Hortimex.

Hortimex będzie inwestować w prozdrowotne produkty

Obrana strategia zakłada ponadto inwestycję w rozwój produkcji własnych surowców w obszarach mających silny potencjał rynkowy i ograniczone źródła dostaw. – Mamy tu na myśli przede wszystkim produkty wpisujące się w najnowsze, prozdrowotne rynkowe trendy, a także coraz większe zapotrzebowanie na specjalistyczne i funkcjonalne składniki, z naciskiem na produkty naturalne, białka pochodzenia roślinnego i wegetariańskie alternatywy dla mięsa, czy zdrowe zamienniki cukru – wylicza Mateusz Kowalewski.

Hortimex jest jednym z niezależnych dostawców specjalistycznych składników żywności. W globalnym ujęciu rynek dystrybucji specjalistycznych surowców przeznaczonych również dla innych branż wart ok. 117 mld EUR (2019 r.). Częściowo jest on napędzany przez globalny rynek konsumpcji zaawansowanych składników o wartości ok. 669 mld EUR (2019 r.), rosnące znaczenie innowacji opracowywanych w ramach działań B&R, a także zwiększający się udział dystrybutorów w sprzedaży w tym sektorze. Szacuje się, że Europa Zachodnia i Środkowo-Wschodnia to odpowiada za ok. 19 proc. całej światowej produkcji (ok. 22 mld EUR).

Co w portfelu funduszu Avallon?

Po zakupie Hortimexu w portfelach funduszu Avallon będzie znajdować się jeszcze 7 innych spółek: Wosana – z branży spożywczej, Stangl Technik – świadczący usługi instalacyjne, spółka marketingowa EDC Expert, platforma zakupowa Marketplanet, Novo Tech zajmujący się przetwórstwem polimerów oraz Clovin – przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją środków czystości oraz Norlys – producent lamp i oświetlenia zewnętrznego klasy premium. Równolegle Avallon aktywnie poszukuje kolejnych inwestycji. W ramach funduszu Avallon MBO III zgromadzono 137 mln EUR na ten cel.