Ile kosztuje wejście w mobilny binzes franczyzowy?

Riksza dla ludzi z pasją

Jeśli planujemy zakup rikszy, dobrze jest zastanowić się, co chcemy oferować. Warto także pamiętać, że sprzedaż mobilna może być uzupełnieniem istniejącego biznesu, np. kawiarni, sklepu czy stoiska.

Riksza Wytwórni Lodów Polskich, fot. mat. pras.

– W sieci franczyzowej Wytwórni Lodów Polskich punkt mobilny wiąże się z inwestycją już od 7000 tys. zł, przy wzięciu urządzenia w leasing. W tej cenie otrzymamy konserwator w solidnej, metalowej, ale jednocześnie lekkiej obudowie i na mocnych kołach. Urządzenie zasilane jest akumulatorem i może pomieścić 8 kuwet – czyli 8 lodowych smaków. Nie zabrakło też przestrzeni magazynowej na 6 dodatkowych smaków. Riksza wyposażona jest także w wodoodporny, składany daszek, chroniący przed deszczem i słońcem. Ponadto posiada blat z wysokiej jakości stali nierdzewnej, w który wbudowane są zlewy – mówi Radosław Charubin.

Crazy Dog – w mobilnej przyczepie

- Ta forma powstała na bazie lat naszych doświadczeń. Stworzona z myślą o klientach ceniących sobie mobilność biznesu i tym samym niezależność od konkretnego miejsca. Mamy świetnie wyglądającą, designerską przyczepę bez widocznych elementów jezdnych oraz gotowe do transportu, mobilne rozwiązanie – mówi właściciel sieci Crazy Dog.

Przyczepa Crazy Dog, fot. mat. pras.

Inwestycja w Cazy Dog zaczyna się już od 25 tys. zł. W tej cenie franczyzobiorcy otrzymują całkowicie wyposażony, mobilny punkt, który może stanąć we wskazanej lokalizacji, bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę. Partnerzy mogą w każdej chwili zmienić miejsce prowadzenia działalności – dzięki temu mogą elastycznie dopasowywać się do zmieniającej się infrastruktury miasta.

– Przyczepa została tak zaprojektowana, aby zapewnić pracownikom najlepszą ergonomię pracy i komfort obsługi, a klientom – sprawne zamawianie. Niezbędne, wysokiej klasy urządzenia, solidna zabudowa stolarska, przyłącza – naszym franczyzobiorcom zapewniamy biznes dopracowany w każdym detalu. Dostarczamy i montujemy lokal, który jest gotowy do serwowania potraw – dodaje Radosław Charubin.

Mobilne Bubu

Bąbelkowe herbaty to od kilku sezonów najmodniejsze napoje. Teraz za sprawą Multi Ice Group można z ich sprzedaży uczynić samodzielny, dochodowy biznes. Jeden z wariantów tego konceptu to w pełni wyposażony, mobilny punkt, gotowy do rozpoczęcia działalności, bez konieczności dodatkowej adaptacji.

Mobilne Bubu, fot. mat. pras.

- Aby zacząć przygodę z BuBu, wystarczy 25 tys. zł – przy skorzystaniu z opcji leasingu. Ponadto partnerzy nie muszą martwić się o lokalizację, bowiem Multi Ice Group posiada własną bazę 300 miejsc w całej Polsce, w których z powodzeniem można rozwijać biznes pod szyldem BuBu – mówi opiekun sieci.

Franczyza ta świetnie prosperuje w okolicach centrów handlowych, parków handlowych, centrów rozrywki, plaż, skwerów czy atrakcji turystycznych.

Sprzedaż mobilna opiera się na dwóch podstawowych filarach – pierwszym z nich jest produkt, drugim odpowiednio dobrana lokalizacja.