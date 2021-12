Intermarché otwiera sklep w Bielsku-Białej. Wkrótce nowy Bricomarché

Sklep Intermarché w Bielsku-Białej otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 21:00 oraz w niedziele od godziny 10:00 do 18:00. Powierzchnia supermarketu wynosi 1320 mkw, a na parking składa się 114 miejsc postojowych. W 2022 rok planowane jest także wdrożenie usługi Drive, która ułatwi mieszkańcom Bielska-Białej dokonywanie zakupów online. W supermarkecie honorowane są bony Grupy Muszkieterów oraz Sodexo.

Grupa Muszkieterów, największa sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych i typu „dom i ogród” w Polsce, jest zrzeszeniem ponad 300 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. W 2020 roku obroty Grupy Muszkieterów wyniosły blisko 7,8 mld złotych.