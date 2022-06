Intermarche: Będzie kolejna fala zamknięć? Sieć liczy już tylko 192 placówki

Sieć Intermarche straciła od początku roku kilka sklepów, m.in. w Słupsku w CH Jantar a także w Zielonej Górze, gdzie franczyzobiorca prowadził pięć sklepów. Jednak jeden zlikwidował a do reszty, jak informuje Grupa Muszkieterów, stracił prawo używania logo. W ten sposób sieć skurczyła się ze 198 do 192 placówek. Jeszcze w 2015 roku Grupa widziała potencjał na 500 sklepów Intermarche w Polsce i to do 2020 roku.