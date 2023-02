Jak funkcjonuje największa sieć pizzerii w Polsce?

Sieć Da Grasso obecna jest na polskim rynku nieprzerwanie od 27 lat. Pierwsza restauracja powstała w Łodzi, jednak szybko zasięg pizzerii rozszerzył się poza granice fabrycznego miasta. W ciągu kolejnych lat marka budowała swoją pozycję i rozpoznawalność w kolejnych polskich miejscowościach, a wraz z intensywnym rozwojem, stała się również pionierem rozwiązań obecnych na rynku do dziś. Dotyczyły one zarówno charakteru współpracy między siecią, a partnerami biznesowymi (m.in. franczyzobiorcami), jak i samej oferty dostępnej w restauracjach. Da Grasso jako pierwsza sieć w naszym kraju wprowadziła do sprzedaży pizzę o średnicy 42 cm, a do zamówień bezpłatnie dołączane są dwa sosy.

Dołączenie do międzynarodowego koncernu Orkla

Intensywny rozwój na polskim rynku sprawił, że sieć podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy z zagranicznym inwestorem. W 2022 r. po pozytywnej opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 74 proc. udziałów w Da Grasso uzyskała firma Orkla – europejski lider dostarczający rozwiązania konsumpcyjne w sektorze gastronomii. Od 2018 r. skandynawski koncern jest również aktywnym inwestorem na rynku pizzerii w europejskich krajach – obecnie restauracje znajdują się w Finlandii (298 lokali), Holandii (263 lokale) i Niemczech (105 lokali). Pozyskanie strategicznego partnera pozwoli polskiej marce na wytyczanie kolejnych obszarów rozwoju, korzystnych zarówno z Da Grasso oraz franczyzobiorców i klientów.

Umacnianie pozycji na polskim rynku

Pozyskanie międzynarodowego partnera nie wpłynie jednak na tożsamość marki. Da Grasso wciąż funkcjonować będzie pod dotychczasową marką i logo, a Magdalena Piróg pozostanie na stanowisku prezesa zarządu. Firmę czekają jednak zmiany, a jedna z nich dotyczy zintensyfikowania działalności

w południowej części kraju, również w miejscowościach nieprzekraczających 15 tys. mieszkańców. Ostateczne decyzje dotyczące nowych inwestycji zostaną podjęte na podstawie oceny potencjału danego miejsca, przeanalizowaniu rynku i omówieniu wizji rozwoju restauracji z potencjalnymi franczyzobiorcami. Sieć zapowiada również odświeżenie menu (na podstawie obserwacji trendów konsumenckich) oraz wprowadzenie specjalnych ofert sezonowych.

Sieć Da Grasso w liczbach

190 – to obecna liczba lokali Da Grasso w Polsce (w 2023 r. planowane są kolejne otwarcia, głównie w południowej części Polski)

200 – tyle metrów liczyła najdłuższa kolejka, która ustawiła się po odbiór pizzy w Da Grasso (1997 r.).

1996 – w tym roku została uruchomiona pierwsza restauracja Da Grasso, która była zlokalizowana w Łodzi.

6,5 mln – tyle sztuk pizzy sprzedano Klientom w sieci Da Grasso w 2021 r.