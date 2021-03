Jak ugryźć chmurę? Do wyboru prywatna, publiczna lub hybrydowa

Chmura obliczeniowa dostarcza tzw. usługi obliczeniowe, w tym serwery, magazyny, bazy danych, sieci czy analizy. System eliminuje konieczność zakupu licencji czy instalowania i obsługi oprogramowania, a wszystko to odbywa się za pośrednictwem Internetu. W chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podążaniem za potrzebami użytkownika, który płaci za korzystanie tylko z określonej usługi – informuje Komputronik w swoim poradniku.

Chmura obliczeniowa oferuje szybsze i elastyczne zasoby oraz niższe koszty. Użytkownik płaci tylko za działanie „w chmurze”, zamiast finansować niezbędną infrastrukturę, koszty operacyjne czy skalowanie zgodne ze zmianami zachodzącymi w firmie. System ten zapewnia również tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych po awarii i zapewnia ciągłość działania. Dodatkowo dane mogą być przechowywane w wielu różnych lokacjach. Backup informacji jest niezbędnym działaniem dla firmy, daje bezpieczeństwo ochrony przed utratą danych spowodowaną błędem ludzkim lub awarią.

Typy chmur obliczeniowych:

„Chmura” spełnia różne wymagania w zależności do czego i komu ma służyć, dlatego oferuje różne typy oraz modele dostosowane do potrzeb Użytkowników.

● Chmura publiczna – cała infrastruktura oraz oprogramowanie należą do zewnętrznych dostawców usług w chmurze

● Chmura prywatna – zasoby w ramach tej usługi używane są wyłącznie przez jedno przedsiębiorstwo

● Chmura hybrydowa – łączy cechy chmury prywatnej i publicznej, dzięki temu istnieje możliwość udostępniania danych między nimi

Usługi „w chmurze”"

Typy usług „w chmurze” są potocznie nazywane stosem chmury obliczeniowej, ponieważ wzajemnie na siebie wpływają i rozszerzają swoje możliwości.

● Infrastruktura jako usługa (IaaS) – Użytkownik wynajmuje infrastrukturę IT (serwery, magazyny, bazy danych, sieci i systemy operacyjne) od dostawcy „chmury”. Płatność dokonuje się zgodnie z rzeczywistym użytkowaniem

● Platforma jako usługa (PaaS) – „chmura” obliczeniowa tworzy środowisko niezbędne do opracowywania, testowania i dostarczania aplikacji oraz zarządzania nimi. System ten ma ułatwić użytkownikom szybkie tworzenie programów bez zbędnego zajmowania się konfiguracją infrastruktury serwerów, magazynów, sieci i baz danych ani zarządzania nimi

● Oprogramowanie jako usługa (SaaS) – Użytkownik płaci za możliwość korzystania z aplikacji za pośrednictwem Internetu, zwykle przy użyciu przeglądarki internetowej. „Chmura” hostuje program wraz z infrastrukturą i zarządza nim, zajmuje się także uaktualnieniami oprogramowania oraz jego bezpieczeństwem

● Operacje obliczeniowe bez użycia serwera – rozwiązanie to koncentruje się na tworzeniu funkcjonalnych aplikacji bez potrzeby zarządzania wymaganymi do tego serwerami. „Chmura” wyręcza Użytkownika w pracy z serwerem, automatycznie zatwierdza i skaluje infrastrukturę wymaganą do uruchamiania kodu i zarządza nią.