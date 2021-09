Jak wybrać odpowiednią franczyzę dla siebie?

Z jednej strony możemy znaleźć ofertę sieci Żabka – dzięki inwestycji na start rzędu 5-8 tys. zł (oraz dodatkowemu zabezpieczeniu w postaci weksla) otrzymamy w pełni zatowarowany i wyposażony osiedlowy sklep spożywczy. W tej samej kategorii wkład własny rzędu 130 tys. zł pozwoli nam dołączyć do sieci sklepów monopolowych, np. AlCapone, a ok. 400-500 tys. zł – otworzyć supermarket pod szyldem Intermarche. Podobne rozbieżności będą również występowały w innych segmentach rynku – sklepach odzieżowych, gastronomii, usługach czy branży fitness. Dużo zależy też od tego czy chcemy otworzyć placówkę pod danym logo, czy tylko oferować usługi wybranej marki przy okazji już prowadzonej działalności. Druga opcja zawsze będzie tańsza – może to być np. kolektura Lotto lub punkt nadawania i odbierania przesyłek (PUDO z ang. Pick Up, Drop Off). W przypadku PUDO w zależności od partnera, modelu współpracy i konceptu – początkowa inwestycja również może się znacząco różnić. Na przykład dla punktów partnerskich Furgonetka Punkt, czyli punktów nadań i odbiorów przesyłek, które prowadzą również inną działalność wkład własny wynosi 585 zł. Z kolei w przypadku dedykowanych salonów, czyli wyspecjalizowanych punktów obsługi przesyłek jest to koszt rzędu 9 tys. zł - wskazuje - Grzegorz Sierak, manager ds. franczyzy, Furgonetka.

Czas na uruchomienie biznesu

Kolejnym istotnym elementem przy wyborze franczyzodawcy jest czas potrzeby na uruchomienie działalności. Im szybciej będziemy w stanie rozpocząć, tym szybciej zaczniemy odzyskiwać zainwestowane środki i zarabiać. Naturalnie im bardziej rozbudowany będzie pomysł, tym więcej czasu będzie wymagało przygotowanie lokalu, zakup oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu i wyposażenia czy szkolenia wstępne. Bywa, że franczyzodawca dostarcza meble produkowane na zamówienie dla konkretnej lokalizacji wraz ich montażem, co w praktyce może oznaczać nawet dwumiesięczny czas oczekiwania na realizację zamówienia. Z kolei w innym franczyzodawca określa wymagania względem wyposażenia (kolor, styl, materiał, czasami konkretny projekt), ale ich realizację pozostawia w gestii franczyzobiorcy. Druga opcja pozwala na skorzystanie z gotowych rozwiązań lub lokalnego producenta w celu maksymalnego skrócenia czasu dostawy i obniżenia kosztów transportu oraz montażu - mówi Grzegorz Sierak.

Miękka czy twarda?