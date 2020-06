Janusz Palikot szuka wspólników do wódczanego biznesu

Janusz Palikot ogłosił właśnie kolejny projekt w branży alkoholowej. Planuje otwarcie 10 lokalnych Alkotek z alembikami do destylacji m.in. wódki kraftowej ‘Palikot’, piwem rzemieślniczym, importowanymi destylatami i autorskim menu. Do udziału w biznesie znów zaprasza społeczność inwestorów. Cel to pozyskanie do 4,185 mln zł na realizację pomysłu. Minimalna wartość inwestycji to już 270 zł.

Po 12-letniej przerwie, Janusz Palikot wrócił do biznesu alkoholowego w 2018 roku kupując Browar Tenczynek od Grupy BRJ. Przy wsparciu inwestorów crowdfundingowych rozwija też spółki: Tenczyńska Okovita, która będzie produkować małopolską gorzałkę – okowitę oraz Tenczynek Bezalkoholowe. Ta druga zajmie się dealkoholizacją piw.

Kolejny, odrębny od pozostałych spółek koncept Janusza Palikota, to Alembik Polska. Nowo powstała spółka uruchomi do końca trzeciego kwartału 2021 sieć Alkotek w 10 miastach. W lokalnych destylarniach, otwartych dla gości produkowana będzie wódka rzemieślnicza Palikot, a także inne mocne alkohole – w każdym z punktów inny. Na miejscu dostępne będą również piwa kraftowe i rzadkie trunki rzemieślnicze z importu oraz autorskie menu inspirowane kuchnią śródziemnomorską i kaukaską. Głównym centrum zysku stanie się produkcja i sprzedaż własnych destylatów. Pierwsze cztery lokale powstaną jeszcze w tym roku.

– Pomysł na budowę sieci Alkotek kiełkowała w mojej głowie od dłuższego czasu. Obserwowałem rozwój tego typu przedsięwzięć w Niemczech i USA i spodziewam się, że mają olbrzymi potencjał także w Polsce. Nasi rodacy zmienili w ostatnich latach kulturę spożywania alkoholu. Są otwarci na smaki regionalne, odkrywanie trunków przygotowywanych według tradycyjnych receptur. Cenią jakość, świeżość i oryginalność serwowanych alkoholi. To wszystko znajdą w naszych Alkotekach – powiedział Janusz Palikot.

Kluczowym wyposażeniem każdej z Alkotek będzie alembik służący do destylacji okowity, ginów i innych alkoholi. Każdy lokal będzie wytwarzał inny rodzaj jakościowego destylatu w limitowanych ilościach (do 800 butelek miesięcznie). Produkt będzie sprzedawany na miejscu, a także w siostrzanych lokalach, a także on-line, za pośrednictwem partnerów spółki. – Najważniejszym destylatem Alkotek będzie wódka kraftowa ‘Palikot’. Jednak 10 alembików do destylacji umożliwi nam produkowanie tyluż różnych alkoholi w jednym czasie. Dzięki temu będziemy szybko reagować na trendy rynkowe, które wskazują na wzrost zainteresowania rzemieślniczych produkcji wódki, ginów, whisky czy rumów – powiedział Janusz Palikot.

Strategia Alembik Polska zakłada osiągnięcie w 2021 roku przychodów w wysokości 12 mln zł, w tym 5,7 mln zł ze sprzedaży destylowanych w Alkotekach oraz podwojenie tych wartości już w 2022 roku. Spółka oczekuje osiągnięcia zysku netto w przyszłym roku na poziomie 1,9 mln zł oraz blisko 3,9 mln zł w roku kolejnym.