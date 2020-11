Janusz Palikot złożył ofertę na zakup Browaru Zamkowego Cieszyn

"Złożyliśmy ofertę na zakup Browaru Zamkowego Cieszyn!" - napisał Janusz Palikot na Twitterze.

Pod koniec września Grupa Żywiec ogłosiła, że planuje zamknąć lub sprzedać do końca pierwszego kwartału 2021 roku Browar Zamkowy w Cieszynie. Po tej informacji i po tym jak Janusz Palikot opublikował swoje zdjęcie na tle tego historycznego browaru na Instagramie, w sieci natychmiast pojawiły się plotki, co do możliwego przejęcia przez niego Browaru z Cieszyna.

Grupa Żywiec wydała też wcześniej oświadczenie w sprawie Browaru Zamkowego w Cieszynie informując, że proces sprzedaży lub zamknięcia ma nastąpić do końca pierwszego kwartału 2021 roku.

