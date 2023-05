Jesienią Żabka będzie fetować

Sieć Żabka liczy obecnie 9 430 sklepów. Do okrągłej liczby 10 tys. placówek brakuje jej zatem 570 punktów. W 2022 r. otwarcie takiej liczby sklepów zajęło jej ok. pół roku. Oznacza to, że w październiku, a najpóźniej w listopadzie Żabka będzie świętować.