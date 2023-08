Kawiarnia the White Bear Coffee w Legnicy już otwarta

Legnicki Misiek mieści się przy ulicy Najświętszej Maryi Panny 14, przy głównym deptaku, w samym centrum miasta. Designerski lokal, urządzony w charakterystycznym stylu, dopełnia obszerny ogródek z miejscami dla ok. 30 osób.

– Świetna lokalizacja, oryginalny wystrój wnętrz i doskonałej jakości kawa – to wszystko sprawia, że the White Bear Coffee ma dużą szansę stać się kultową kawiarnią w prawie stutysięcznej Legnicy. To właśnie z myślą o tego typu miastach powstał koncept naszej franczyzy, dlatego cieszymy się, że kolejni partnerzy odkryli jej potencjał – mówi Łukasz Kaliciński, współwłaściciel sieci.

Pierwsi goście mogli spróbować letniego menu i rzemieślniczych lodów, a także kaw klasycznych i przelewowych. W karcie znajdują się ponadto świeżo wyciskane soki, kanapki, desery śniadaniowe, czekolada czy lemoniady.

Nie zabrakło też ziaren w paczkach pochodzących z białostockiej palarni the White Bear oraz ulubionej promocji kawoszy – codziennie przez pierwszą godzinę od otwarcia bariści serwują czarne napary 50% taniej. Przez najbliższe dni po deptaku przechadza się również Miś, rozdając bony rabatowe.

Sieć the White Bear Coffee liczy obecnie 12 kawiarni, m.in. w Białymstoku, Warszawie, Krakowie czy Lublinie. Wkrótce dołączą do nich punkty w Łodzi, Kaliszu i Łomży. Franczyza oferuje cztery modele współpracy. Właściciele prowadzą także rzemieślniczą palarnię kawy, sklep stacjonarny i sklep internetowy.