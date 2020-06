Koku Sushi Point - nowy model franczyzowy sieci

Koku Sushi zdecydowało się na stworzenie nowego formatu franczyzowego – Koku Sushi Point, skrojonego pod rynek, jaki wyłonił się podczas pandemii, którym rządzi delivery.

- Dwumiesięczny przestój wymusił na nas zastosowanie wielu nadzwyczajnych środków – mówi Urszula Olechno, współwłaścicielka Koku Sushi. - Od początku wiedzieliśmy, że uratować nas mogą głównie dowozy. Skupiliśmy całe swoje siły na tym by je rozwinąć. Wynegocjowaliśmy lepsze stawki w firmach kurierskich, zaoferowaliśmy bezpłatne dostawy połączone z rabatami, część pracowników, którzy nagle stracili zajęcie, "przerzuciliśmy" do działu dostaw. Wprowadziliśmy trasy "dalekobieżne". Dzięki temu, żaden z 26 lokali Koku nie został zamknięty, a niektóre podniosły nawet swoje obroty w porównaniu z wcześniejszym okresem. To dało nam do myślenia i jeszcze w takcie kwarantanny wymyśliliśmy nowy koncept - Koku Sushi Point, nastawiony tylko na rynek delivery.



Model Point to opcja dostosowana do trudniejszych, kryzysowych warunków gospodarczych. Wymaga mniejszych nakładów finansowych. Według szacunków sieci do jej uruchomienia potrzeba 40 tys. zł i pieniądzy na remont lokalu ok. 40 m.kw. Sieć pobiera opłatę licencyjną w 15 tys. złotych. Miesięczny abonament wynosi 1000 zł. plus opłata procentowa od obrotów, uzależniona od ich wysokości.

Lokal zaprojektowany jest pod dostawy. Zamiast części barowej posiada moduł, w którym posiłki są przygotowywane, pakowane i segregowane.





Wzrost rynku delivery to jeden z trendów, które zdominowały rok 2019. Według danych ekspertów z sondażowni GfK Polonia aż 28 proc. Polaków zamawia jedzenie na wynos. Podczas pandemii krzywa ta poszybowała w górę, choć nie ma jeszcze dokładnych danych. Rynek dostaw w Polsce szacowany jest na około 1,3 mld. złotych.