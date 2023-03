KOKU Sushi przeszkoli franczyzobiorców

Szkolenie obejmuje kilka kluczowych zagadnień, z którymi zmagają się obecnie właściciele restauracji. To m.in. efektywna współpraca z franczyzą, kontrola finansów, zarządzanie pracownikami z pokolenia Z czy wykorzystanie nowoczesnych narzędzi promocyjnych do zwiększania obrotów lokali.

Szkolenia odbywają się w formule 1:1, co oznacza, że podczas dwudniowej sesji trenerzy KOKU Sushi pochylają się nad jedną restauracją.

KOKU Sushi: Gastronomia wymaga dziś nowego podejścia

– Chcemy sprawić, aby właściciele restauracji na nowo spojrzeli na swój biznes i zaangażowali się w niego w 100%. Nasze doświadczenie wyraźnie pokazuje, że franczyzobiorcy – którzy są obecni w lokalu, pracują w nim, nawiązują z gośćmi relację i motywują swoją załogę – generują najwyższe obroty – tłumaczy Urszula Olechno, CEO sieci i dodaje: – Dużo mówi się dzisiaj, że gastronomia przestaje być rentowna. Nie zgadzamy się z takim podejściem. Gastronomia wymaga dziś po prostu nowego podejścia, wykorzystywania nowoczesnych technologii, budowania silniejszej relacji z gośćmi, podnoszenia jakości. Ale też zmian w obrębie zarządzania pracownikami, szczególnie tymi z pokolenia Z.

Pracownicy z pokolenia Z wyzwaniem dla gastronomii

Pokolenie Z, czyli osób urodzonych po 1996 roku, rzuca wyzwanie pracodawcom bez względu na branżę. To osoby, które cenią sobie work-life balance, rozwój osobisty i stabilne zatrudnienie.

– Uświadamiamy naszym franczyzobiorcom, że taka postawa to nie roszczeniowość, a naturalna zmiana, jaka dokonuje się na rynku pracowniczym. Możemy ją kontestować, ale wtedy napotkamy wyłącznie opór. My proponujemy inne rozwiązanie. Opiera się ono na otwartej komunikacji, elastyczności i wzajemnym zrozumieniu potrzeb na linii pracownik-pracodawca. To pomaga nam budować zmotywowane zespoły, w których ludzie chcą się rozwijać i dawać z siebie 100% – przekonuje Urszula Olechno.

Nowa generacja gości

“Zmiana” to słowo odmieniane dziś w gastronomii przez wszystkie przypadki. Dotyczy bowiem nie tylko sytuacji gospodarczej po pandemii i kwestii pracowniczych. To także nowe, rosnące oczekiwania konsumentów.

– Dotykamy tutaj wielu obszarów – od świetnej jakości składników i “czystej etykiety”, przez kulturalną obsługę, po sposób komunikacji w internecie. Te wszystkie składowe muszą działać dziś perfekcyjnie. Goście chętniej wracają do lokali, w których panuje przyjazna atmosfera, które budują i podtrzymują z nimi relacje. To wymaga jednak wiedzy i zaangażowania ze strony właścicieli. Dlatego tak dużą rolę przykładamy dziś do mediów społecznościowych, wykorzystywania potencjału popularnych platform i ich możliwości reklamowych – zwraca uwagę CEO sieci.

KOKU Sushi do promocji wykorzystuje reklamy Facebook Ads, Google Ads, TikToka czy Linkedina. A także media tradycyjne, radio czy działania z zakresu influencer marketingu. Uświadomienie ich znaczenia jest ważnym elementem szkoleń dla franczyzobiorców.