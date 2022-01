Kolejne sklepy SPAR Express na stacjach AVIA. Będą czynne całą dobę, także w niedziele

Sklepy zaoferują świeże pieczywo, wypieki i kawę w Bean Tree Cafe. Placówki są czynne 365 dni w roku, a asortyment obejmuje produkty impulsowe, spożywcze, słodycze, prasę, kosmetyki, ofertę dla dzieci i karmę dla zwierząt, papierosy, alkohol, doładowania, Lotto, a także akcesoria samochodowe.

- Dzięki współpracy i partnerstwu z AVIA zwiększamy i rozwijamy sieć SPAR w całej Polsce. Dla stacji paliw to możliwość rozszerzenia oferty dla klientów o wygodne zakupy. Sklepy SPAR Express na stacjach AVIA będą czynne całą dobę, także w niedzielę – przez co będą do dyspozycji klientów 7 dni w tygodniu. Będą one wyposażone w strefę relaksu z miejscem do siedzenia. Bardzo cieszymy się ze współpracy z siecią AVIA, bo nasze wartości, pasje i podejście do biznesu są bardzo zbieżne – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Współpraca ze SPAR szansą na osiągnięcie efektu synergii

- Jako Grupa Unimot wprowadziliśmy znaną w całej Europie sieć stacji paliw AVIA do Polski i sukcesywnie rozwijamy ją od 2016 r. Współpraca ze SPAR – marką, która swoim zasięgiem wykracza poza Europę – to szansa na osiągnięcie efektu synergii i pozyskiwanie nowych klientów – mówi Robert Nowek, dyrektor zarządzający siecią AVIA w Polsce i na Ukrainie, Grupa Unimot. – Zainicjowany pilotaż pozwoli nam ocenić w jaki sposób najlepiej wykorzystać powierzchnię sprzedażową na stacjach paliw i tym samym podejmować dalsze decyzje sprzyjające podnoszeniu efektywności naszych stacji, dlatego współpracę z siecią SPAR uważamy za perspektywiczny i rozwojowy projekt. Jako sieć prowadząca swoje stacje również w systemie franczyzowym, będziemy mogli oferować swoim partnerom biznesowym różne możliwości zagospodarowania powierzchni sklepowej – w zależności od lokalizacji i potrzeb lokalnego rynku.”

- W 2022 sieć SPAR zamierza kontynuować działania rozpoczęte i realizowane od roku: rozwój sieci i dołączanie nowych placówek, ogólnopolskie akcje promocyjne i lojalnościowe, które budują rozpoznawalność marki SPAR oraz wspierają sprzedaż naszych partnerów detalicznych, a także wprowadzanie nowych konceptów. Będziemy rozwijać nasze flagowe formaty, jakie jak TOPS! Liquor, Bean Tree Cafe, SPAR Mini i SPAR Express. Nadal będziemy rozbudowywać asortyment – także w ramach marki własnej SPAR, w segmentach BIO i EKO oraz w ramach produktów świeżych, które są naszą przewagą konkurencyjną. Nasze centra logistyczne nadal mają przestrzeń do obsługi większej sieci z gwarancją terminowości i świeżości dostaw – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.