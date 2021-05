Konopie na e-rynku. Ciecierski, Intenson, Excellence Cannabis i LiRoyal inwestują

Rynek konopny będzie rósł w Poslce w szybkim tempie, fot. Shutterstock

Excellence – polski producent soków, syropów, napojów oraz produktów biobójczych – zainwestował w nową spółkę Excellence Cannabis SA wraz z partnerami strategicznymi: Intenson Europe i Januarym Ciszewskim. Ten ostatni wyraził także zainteresowanie akcjami spółki LiRoyal.pl S.A., stworzonej przez Piotra Liroya-Marca. Strony podpisały list intencyjny.

Excellence wraz z przewodniczącym rady nadzorczej Marcinem Ciecierskim objął ponad 46% akcji nowej spółki

Spółka będzie specjalizować się w produkcji wyrobów z olejem cannabis oraz na kryształach CBD – produktów spożywczych, kosmetycznych i suplementów diety

Partnerem będzie m.in. January Ciszewski, który inwestuje w spółkę o podobnym profilu, stworzoną przez Piotra Liroya-Marca

W styczniu 2021 roku zarząd Excellence podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW.

Excellence wspólnie z Intensonem i Januarym Ciszewskim

– Tak, jak deklarowaliśmy powołaliśmy spółkę wraz z Intensonem i Januarym Ciszewskim. Excellence Cannabis ma bardzo ambitne plany – opracowanie własnych produktów, uruchomienie kanałów sprzedaży i bezpośredniego dotarcia do odbiorcy, a także w przyszłości bazowanie na własnych surowcach. To bardzo perspektywiczny rynek, na którym możemy szybko zbudować silną pozycję – mówi Marcin Ciecierski, przewodniczący rady nadzorczej Excellence.

W br. roku Excellence za kwotę 2,5 mln zł nabył 51 proc. udziałów w spółce Health Medica, specjalizującej się w produkcji i sprzedaży suplementów diety. To inwestycja zgodna z kierunkiem rozwoju spółki i odpowiadająca na rosnący popyt rynkowy w tym segmencie. Spółka pracuje nad nowoczesną platformą internetowej sprzedaży suplementów diety, która powinna zostać uruchomiona do końca 2021 roku. Dla Excellence oznacza to wejście w nowy, perspektywiczny obszar działalności, oparty na dedykowanym modelu e-commerce. Ponadto firma objęła 10% akcji spółki Polskie Konopie. Będzie ona produkowała artykuły spożywcze z dodatkiem konopii, suplementy diety, a także rozpocznie sprzedaż wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz kosmetyków na bazie konopii.

January Ciszewski wierzy w konopie

Spółka LiRoyal.pl S.A., stworzona przez Piotra Liroya-Marca, już niedługo wyemituje akcje w ramach emisji crowdfundingowej. Na sprzedaż będzie seria o łącznej wartości 1 mln euro. Zainteresowanie akcjami tej spółki wyraził January Ciszewski, przedsiębiorca, inwestor indywidualny, obecny na polskim rynku kapitałowym od początku jego istnienia.